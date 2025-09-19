ジェンスン・フアン氏、ナデラ氏ら　ＡＰＥＣ「ＣＥＯサミット」招待リストに

１０月２８日から３１日までの４日間、慶州（キョンジュ）で開かれる「アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）最高経営責任者（ＣＥＯ）サミット２０２５」には、世界的企業のＣＥＯや役員、随行員など１７００人余りが出席する見通しだ。１８日、財界によると、これまでにグーグルやメタなど主要グローバル企業の役員ら９００人余りがＡＰＥＣ ＣＥＯサミットに参加の意向を示していることが分かった。シティグループのジェーン・フレーザーＣＥＯやメボグループのケビン・シュウＣＥＯらは出席を確定しており、講演者として演壇に立つ計画だ。３月にが大韓商工会議所が、崔泰源（チェ・テウォン）会長名で、米経済紙フォーチュン選定した世界５００大企業など各国企業約１０００社に招待状を送付した。産業通商資源部も８月中に、金正官（キム・ジョングァン）産業資源部長官名で企業関係者に招待状を発送したという。崔会長は自ら先頭に立ち、世界的な巨大ＩＴ企業のＣＥＯを招待するため全力を尽くしている。先月、韓米首脳会談に合わせて開かれたビジネスラウンドテーブルで、エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯにＡＰＥＣ ＣＥＯサミットへの参加を要請し、前向きな返事を得たとされる。また７月には、米サンフランシスコのオープンＡＩ本社を訪問し、サム・アルトマンＣＥＯに直接招待状を手渡したとも伝えられている。さらに、マイクロソフト（ＭＳ）のサティア・ナデラＣＥＯ、グーグルのスンダー・ピチャイＣＥＯ、ＴｉｋＴｏｋの周受資ＣＥＯらの出席も調整中だという。崔会長は李大統領との初の財界懇談会で、「『ビッグショット』とされる企業家を直接招待する」と述べ、「（ＣＥＯサミットに）に１７００社の海外企業を誘致しようとしている」と述べたこともある。ＡＰＥＣ ＣＥＯサミットは、ＡＰＥＣ首脳会議に合わせて開かれる公式行事で、域内の主要企業人や政府、学界関係者に加え、一部の国の首脳も参加する国際ビジネスプラットフォームだ。今年のサミットのテーマは「３ｂ」で、「境界を越えて（ビヨンド・beyond）」「革新的な企業活動を通じて（ビジネス・business）」「新たな協力関係を築こう（ブリッジ・bridge）」という意味が込められている。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com