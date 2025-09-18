チャットＧＰＴやネットフリックス利用増加で知識サービス貿易が赤字、６兆ウォン規模に

韓国は今年上半期（１～６月）の知識サービス貿易で、４５億ドルを超える赤字を記録したことが分かった。海外企業やブランドへのロイヤルティ（使用料）の増加や、オンライン動画配信サービス（ＯＴＴ）、人工知能（ＡＩ）などのサブスクリプション契約の増加が影響している。１７日、韓国銀行が発表した知識サービス貿易統計によると、今年上半期の知識サービスの貿易赤字は４５億３,０００万ドル（約６兆２,６００億ウォン）と達した。昨年下半期（マイナス３７億６,０００万ドル）と比べると、赤字幅は７億７,０００万ドル拡大したことになる。種類別では、情報・通信サービス（１９億６,０００万ドル）や文化・レジャーサービス（４億４,０００万ドル）で黒字が拡大した一方、知的財産権使用料（マイナス２４億５,０００万ドル）や専門・事業サービス（マイナス４４億８,０００万ドル）の赤字が拡大した。特にネットフリックスやチャットＧＰＴの有料利用者が大幅に増加したことで、コンピューターおよびモバイルソフトウェアの著作権料赤字は、昨年下半期（７～１２月）の６兆１,０００億ウォンから、今年上半期には１０億７,０００万ドルに拡大した。今年５月に韓国に法人を設立したチャットＧＰＴの開発企業オープンＡＩによると、韓国の有料加入者数は米国に次ぎ、世界２位となっている。地域別では、アジア地域が３５億７０００万ドルの黒字を記録した一方、北米は３７億７０００万ドル、欧州は２１億８０００万ドルの赤字となった。ホン・ソクホ記者 will@donga.com