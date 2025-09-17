再選可能な任期４年大統領制への改憲、戦作権移管、権力機関改革…李政府が１２３大国政課題を確定

韓国政府は１６日、改憲や権力機関改革など１２３の国政課題を確定した。先月１３日に国政企画委員会が「国民向け報告大会」を通じて提案した国政課題案と国政運営５カ年計画案を所管省庁が検討・調整した内容を、閣議の議決を経て最終確定したものだ。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、閣議での冒頭発言で「本日、政府の国政課題に関する管理計画が整った」と述べ、「国民すべての大統領として、主権者の意思が込められた１２３大国政課題を羅針盤として国民生活を変え、世界を先導する大韓民国を必ず実現する」と強調した。続けて「国政課題の継続的な点検・補完・履行にも最善を尽くす」と述べた。政府はオンライン国政管理システムとオフラインの省庁協議体を運営し、国政課題の推進状況を継続的に点検する方針だ。確定した国政課題は、「国民が主の国、共に幸せな大韓民国」という国家ビジョンの下、△国民が一つになる政治△世界をリードする革新経済△皆が豊かに暮らす均衡成長△基盤が強固な社会△国益中心の外交安保の５大国政目標で構成された。第１号の課題には、「真の大韓民国」のための憲法改正が盛り込まれた。国会改憲特別委員会を構成し、再選可能な任期４年の大統領制、監査院の国会移管、検察の令状請求権独占廃止などを議論した後、２０２６年６月の地方選挙または２８年４月の国会議員選挙と同時に国民投票を実施する計画だ。第２号と第３号の課題には、それぞれ「国民の軍隊のための民主的・制度的統制強化」と「捜査と起訴の分離による検察改革の完成」が掲げられた。経済成長課題としては、人工知能（ＡＩ）３大強国への跳躍、ＡＩ・エネルギー・バイオなど新産業の育成、国民成長ファンド１００兆ウォン以上の造成などが含まれた。外交安全保障分野では、任期内の戦時作戦統制権移管目標の推進、南北基本協定締結による韓半島リスクのプレミアム化などを課題に設定した。１２３の国政課題のうち、一部の詳細は所管省庁の検討と国務調整室・大統領室の調整を経て修正された。当初、国政企画委員会に提案された戦作権移管関連の内容は「任期内の戦作権移管」と記されていたが、最終案では「任期内の戦作権移管目標を推進」に修正された。「防衛産業４大強国入り」国政課題の最終案には、国政企画委員会が提案した「防衛産業育成、輸出産業化、輸出支援・許可業務を単一組織に統合・補強し、一貫した政策立案及び支援」という表現が除外された。權五赫 hyuk@donga.com