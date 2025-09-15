「ろうそく行動」が米の「労働者拘束」で米大使館付近で抗議集会、「大使追放」を要求

米国ジョージア州で発生した韓国人集団拘禁事態を糾弾する集会が、１３日、ソウル都心の各地で開かれた。進歩系団体「ろうそく勝利転換行動（ろうそく行動）」は、同日午後６時、鍾路区（チョンノグ）の駐韓米国大使館の近くで、「第１５７回ろうそく大行進」を行った。同日集まった５００人余りは、「わが国民の逮捕・監禁する米国を糾弾する」「ジョセフ・ユン米国大使代理を即刻追放せよ」「ヤンキー・ゴー・ホーム」などと叫んだ。参加者は、光化門（クァンファムン）一帯を行進し、米国大使館前では「トランプは謝罪せよ」と声を上げた。壇上に立ったソウルろうそく行動のキム・ジソン共同代表は、「駐韓米大使を呼びつけるだけでは不十分だ。追放で対応すべきではないか」と述べた。これに先立って午後３時には、全国民主労働組合総連盟（民労総）がソウル地下鉄１号線の市庁駅近くで、「９・１３決意大会」を開いた。集会には１３００人余りが集まり、ヤン・ギョンス民労総委員長は、「労働者が不当に拘禁された背景には、トランプ政権による関税強要や防衛費・国防費引き上げなどの内政干渉がある。これはすなわち主権弾圧だ」と批判した。これに先立って、韓国人３１６人は、米国ジョージア州の現代（ヒョンデ）自動車とＬＧエナジーソリューションの合弁バッテリー工場（ＨＬ－ＧＡ）の建設現場で、米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の取り締まりにより逮捕・拘禁されてから８日目の１２日、帰国した。帰国した労働者からは、劣悪な拘禁施設の環境や、現地での拘禁過程でＩＣＥ要員による人種差別や侮辱的発言などの証言が相次ぎ、批判が高まっている。イ・スヨン記者 lotus@donga.com