現代自動車社長「米バッテリー工場の設立、２～３カ月遅れる」

米ジョージア州にある現代（ヒョンデ）自動車とＬＧエナジーソリューションの合弁バッテリー工場（ＨＬ－ＧＡ）で逮捕され、身柄を拘束されていた韓国人約３００人が無事帰国した。しかし、電池工場の建設再開にはなお時間がかかる見通しだ。一方で、ビザの問題や代替人材の確保など課題が山積しており、現地時間の１１日には、現代自動車のホセ・ムニョス社長も「工場設立は遅れる見通しだ」との見解を示した。同工場は当初、来年前半（１～６月）の完成を目指し、年間３０ＧＷｈ（ギガワット時）の電気自動車３０万台分のバッテリー生産を予定していた。しかし、今回の拘束事態で工事は事実上中断している。再発防止のためには、短期就労ビザ（Ｂ１）などを正式に取得する必要があるとの見方が強いが、ビザの準備だけでも少なくとも３カ月以上かかるとみられる。拘束されていた人員に代わる人材の確保も課題となっている。こうした状況から、工場の完成や稼働の遅れは避けられないとの見方が強まっている。ホセ・ムニョス社長は１１日、米デトロイトで開かれた自動車専門誌「オートモーティブ・ニュース」のイベントに出席し、「今回の件で少なくとも２、３カ月の遅れが生じる」と述べた。現代自動車の鄭義宣（チョン・ウィソン）会長も同イベントで、「米国政府と韓国政府が協力し、より良いビザ制度を整備してほしい」と強調した。イ・ドンフン記者 イ・ウォンジュ記者 dhlee@donga.com