任成宰「後半戦は悔しいが、ツアー選手権７年連続出場は誇り」

「５月から思うような成績を残せず残念だった。それでも目標だったツアー選手権への進出を果たせたので、８０点はつけたい」米男子ツアー（ＰＧＡ）のレギュラーシーズンを終えた任成宰（イム・ソンジェ、２７）は９日、オンライン記者会見で今季をこう振り返った。任はシーズン開幕戦となった１月の「ザ・セントリー」で３位、同月のシグネチャー大会★（特級大会）「ファーマーズ・インシュアランス・オープン」で４位タイに入った。さらに４月のメジャー大会「マスターズ・トーナメント」では５位タイと、４月までにトップ５入りが３度あった。しかし５月以降に出場した１５大会では一度もトップ１０入りできなかった。それでも、ツアー上位３０人だけが進出できるツアー選手権出場の記録は継続した。新人王を獲得した２０１８～２０１９シーズンから７年連続の出場だ。今季、韓国男子選手はＰＧＡツアーで１勝も挙げられず苦戦したが、任は唯一ツアー選手権に進出し、意地を見せた。任は「ツアー選手権７年連続出場は自分にとっても誇らしいこと。毎年３０位以内に入るのは本当に難しい。優勝者でもツアー選手権の出場権を取れないこともある」と語った。韓国男子選手で最も高い世界ランキング３０位を維持している任は、「最近はアジア選手がより大きな夢を抱いていると感じる。自分ももっと頑張らなければというモチベーションになり、現在の位置を守りたいという気持ちも強くなる」と言い、「韓国にいる後輩やジュニア選手たちも、自分を見て米国ツアーにもっと挑戦してほしい」とエールを送った。任は安定した成績を保つ秘訣として「大きな変化を与えないこと」を挙げた。任は、「生活リズムや練習に大きな変化を加えなかった。スイングの変化も少しずつだけだった」とし、「いつかマスターズで優勝するのが夢だが、長期的には長く活躍することが目標。毎年ツアーカードを維持して、安定感のある選手でありたい。（５０歳以上が出場する）シニアツアーまで戦いたい」と語った。任は短い休養を取った後、来月１６日から４日間、マカオゴルフ＆カントリークラブで行われるアジアンツアー「マカオオープン」（賞金総額１００万ドル）に出場する。イム・ボミ記者 bom@donga.com