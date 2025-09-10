政治系ユーチューバーの「権力」、広告に政治家を動員

強固な支持層が好んで視聴する政治系ユーチューブチャンネルへの与野党政治家の出演が増える中、数十万人以上の登録者を持つユーチューブチャンネルが政治家を出演させた後、あからさまに広告に活用するケースが増えている。権力となった強硬な政治系ユーチューブがコンテンツと広告の区別が曖昧なまま政治家を収益の手段として利用しているにもかかわらず、明確な制裁手段がないとの指摘が出ている。登録者数が６３万人の与党系ユーチューブ「パク・シヨンＴＶ」には今月３日、与党「共に民主党」の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表が検察改革関連のテーマで出演した。このユーチューブでは、進行役が金氏との対話の途中、ある機能性化粧品の広告を始めた。進行役は「肌の鎮静にはいつも、○〇〇〇（化粧品名）」と言って、金氏の姿を映しながら約２分間にわたって化粧品の説明を続けた。再び時事問題に関して話し始めたが、再び保険関連の広告が続いた。野党系ユーチューブチャンネルも状況は変わらない。登録者が１３１万人のユーチューブチャンネル「コ・ソングクＴＶ」には今月２日、野党「国民の力」の金在原（キム・ジェウォン）最高委員が特別対談で出演した。２０分余り続いた対談には、黒ヤギエキス、糖尿・血糖・記憶力改善を謳った健康食品などの下部広告が継続的に流れた。政治家の間では、このようなあからさまな広告を不快に思う雰囲気だが、出演せざるを得ないという反応が出ている。与党のある１期議員は「既存のメディアが一般国民との意思疎通の窓口であるなら、ユーチューブは強固な支持層に顔を知ってもらえる窓口だ」とし、「出演者の意思とは無関係な広告が不快に感じられる場合もあるが、ファンダムを考えると出演の提案を断るのは容易ではない」と話した。「共に民主党」の郭相彦（クァク・サンオン）議員は８日、親与党系ユーチューブチャンネルを念頭に、「ユーチューブの権力が政治権力を振りかざしている」とし、このような政治系ユーチューブチャンネルの過度な影響力を批判した。故盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の娘婿である郭氏はＳＮＳを通じて、昨年９月から今年８月までどのユーチューブにも出演していないとし、「私は彼らに頭を下げて政治をするつもりはない」と述べた。キム・ジャヒョン記者 チョ・ドンジュ記者 zion37@donga.com