ロゼが米ＭＴＶ「今年の楽曲」受賞、Ｋポップ初の快挙　この勢いでグラミー賞まで？

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼが、今年のＭＴＶビデオミュージックアワード（ＶＭＡ）で、韓国人としては初めて、「今年の楽曲（Song of the Year）」を受賞したことを受け、来年２月に開催される米国最高峰の音楽賞「グラミーアワード（Grammy Awards）」でも、Ｋポップアーティストが成果を上げられるか注目が集まっている。これまで世界的なブームを巻き起こしたＫコンテンツは、特に米国の主要授賞式で大きな成果を上げた。２０２０年に奉俊昊（ポン・ジュンホ）監督の映画「パラサイト 半地下の家族」が、米アカデミー作品賞など４冠に輝き、ネットフリックスドラマ「イカゲーム」シーズン１は、２０２２年にエミー賞で監督賞と主演男優賞を受賞した。ミュージカル「メイビー・ハッピーエンディング」は、今年トニー賞で作品賞と脚本賞など６部門を総なめした。しかし、Ｋポップは韓流の始まりであり中心であることを考えれる、音楽賞での結果はやや物足りない。ロゼがＶＭＡから受け取った「今年の楽曲」がこれまでで初の主要部門の受賞だったからだ。特にグラミー賞は、まだまだ先が遠い。グローバルで人気を誇る防弾少年団（ＢＴＳ）が、２０１９年に韓国人としては初めて授賞者としてグラミー賞に出席し、２０２１～２０２３年に３年連続で「ベストポップデュオ／グループパフォーマンス」にノミネートされたが、受賞には至らなかった。しかし今年は、これまでになく受賞への期待が高まっている。ＶＭＡの「今年の楽曲」賞を手にしたロゼが、その勢いを保ち、同じＢＬＡＣＫＰＩＮＫメンバーのジェニーも有力候補とみられる。グラミー賞は、ジャンル的革新と芸術性を重視する傾向が強い。ジェニーが３月に発表した初のソロアルバム「Ｒｕｂｙ」は、ビルボード誌の「上半期ベストアルバム５０」に選ばれた。ＢＴＳも、今年下半期にカムバックすれば、もう一度グラミーの挑戦することができるだろう。大衆音楽評論家のキム・ドホン氏は、「ロゼの今回のＶＭＡ受賞は、ポップ市場でソロシンガーソングライターとして順調にスタートを切ったことを示している」とし、「ＡＴＰ．ほどの圧倒的な波及力を持つ曲はそう多くないことを考えると、グラミー賞へのノミネートはもちろん、受賞の可能性も慎重に見通せる」と話した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com