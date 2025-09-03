８月の物価１.７％上昇で一時鈍化、「ハッキングＳＫＴ料金減免が一時的に影響」

先月の消費者物価の上昇率が１％台に鈍化し、９ヵ月ぶりに最も低い水準にまで落ちた。しかし、これはＳＫテレコムがハッキング事態を受けて、８月の１ヵ月間、通信半額割引に乗り出した影響で、一時的要因を除けば、物価は１３ヵ月ぶりに最も大幅に上昇しただろうという分析が出ている。２日、統計庁が発表した「消費者物価動向」によると、先月の消費者物価は１年前より１.７％上昇した。昨年１１月（１.５％）以降、上昇幅が最も小さかった。消費者物価の上昇率は５月（１.９％）を除けば、今年に入ってから２％台に止まったが、先月は７月（２.１％）と比べると上昇率が０.４％ポイント下落した。先月、消費者物価の上昇率が鈍化したのは、携帯電話の料金が１年前と比べて２１.０％下落したためと分析される。コロナ禍当時、全国民に対し通信費２万ウォンが支援された２０２０年１０月（-２１.６％）以降、最も大きな下落幅となる。今年４月、大規模なハッキング攻撃を受けたことが明らかになったＳＫテレコムが、顧客を対象に８月の１ヵ月間、通信料金の５０％減免に乗り出した影響と分析される。ただ、統計庁は、通信料金が前月と同じだったとすれば、先月の消費者物価の上昇率は２.３％前後だったと分析した。昨年７月（２.６％）以来、１３ヵ月ぶりに最大幅に上昇したという意味だ。韓国銀行は同日、キム・ウン副総裁補の主宰で「物価状況点検会議」を開き、最近の物価状況を点検した結果、今月の物価上昇率は再び２％に高くなると予想したりもした。特に、食料物価が依然として物価上昇の圧力として働いている。先月、農畜水産物の物価は１年前と比べて４.８％上昇した。昨年７月（５.５％）以来、１３ヵ月ぶりに最も大幅に上昇した。水産物（７.５％）と畜産物（７.１％）が、７％台の上昇率を示した。異常気象で漁獲量が減り、水産物の物価が上がった。企画財政部の関係者は、「相次ぐ猛暑で水産物の漁獲量が減り、高い物価上昇率を見せている」とし、「特にサバは、韓国国内消費者が好む大きなサイズではなく、小さなサバが水揚げされている」と話した。畜産物は、屠畜頭数の減少の影響を受けた。国産牛肉の物価は先月６.６％上昇し、２０２２年１月（７.６％）以来最大の上昇幅を記録した。豚肉も９.４％上昇し、３年１ヵ月ぶりに最も大幅に上昇した。加工食品も１年前と比べて４.２％上昇し、５ヵ月連続で４％台の上昇率を続けた。世宗市＝キム・スヨン記者 ホン・ソクホ記者 syeon@donga.com