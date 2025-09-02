孫興慜がホームデビュー戦でポスト直撃、ＡＰ「英雄のような歓迎」

「新天地へようこそ」米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）は１日、孫興慜（ソン・フンミン、３３）がホームデビューを前にピッチに足を踏み入れる場面をインスタグラムに投稿し、こう歓迎の言葉を添えた。孫が体を動かしながら観客に手を振ると、ホームのＢＭＯスタジアム（２万２０００席）を埋めた満員の観衆は大歓声を上げた。この日はロサンゼルス在住の多くの韓国人や韓国系ファンが孫のユニホームを着てスタジアムを訪れた。ＬＡＦＣのサポーター席はじめ観客席の至るところで太極旗がはためき、まるで韓国代表の代表戦のような雰囲気の中で試合が行われた。ＡＰ通信は「孫興慜が英雄のような歓迎を受けた」と報じた。先月７日にＬＡＦＣに加入後、３試合連続でアウェー戦をこなした孫は、同月２４日のダラス戦（１－１、引き分け）で鮮やかなＦＫからデビュー弾を決めていた。この日は２０２５シーズンＭＬＳ第３１節、サンディエゴとのホーム戦に最前線で先発出場し、２試合連続ゴールを狙って精力的に動いたが、得点には結びつかなかった。前半４５分にはペナルティーアーク付近から得意の左足カーブシュートを放ったが、相手ＧＫに阻まれた。後半３３分には右足でシュートを放ったものの、ボールはポストを直撃し、惜しくもゴールを逃した。ＬＡＦＣは前半１５分にデニス・ブアンガ（３１・ガボン）が先制したが、同３３分にイルビング・ロサノ（３０、メキシコ）、後半２１分にはアンデルス・ドレイヤー（２７・デンマーク）に連続得点を許し、１－２で逆転負けした。勝ち点を伸ばせなかったＬＡＦＣは１１勝８分７敗の勝ち点４１で西カンファレンス５位にとどまった。勝ち点５６となったサンディエゴは首位を快走した。孫は、試合後の記者会見で「素晴らしいファンのおかげでスタジアムがまるでアッとホームのように感じられた。太極旗を掲げ、ユニホームを着て応援してくれて愛国心に満ちていた」と語った。一方で「この夜を心待ちにしていたが、逆転負けでファンを失望させてしまったのが残念だ」とも話した。得点こそなかったが、孫はシュート４本、キーパス２回、パス成功率８１％を記録して攻撃をけん引。サッカーデータ専門サイト「ソファスコア（Sofascore）」はチーム最高となる７．６点を与えた。孫は「今日は少し運がなかった。チームにもっと早く適応し、これからは勝利を決める役割を果たせるよう頑張りたい」と話した。サンディエゴ戦を終えた孫は、洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（５６）率いる韓国代表に合流し、米国で行われる親善試合に臨む。韓国は７日と１０日にそれぞれ米国、メキシコと対戦する。「来年のワールドカップを見据えＭＬＳ行きを選んだ」と語っていた孫が、ＦＩＦＡランキングで韓国（２３位）を上回る米国（１５位）、メキシコ（１３位）を相手にどんな姿を見せるか注目される。同日行われたＭＬＳ同士の２０２５リーグスカップ決勝では、シアトルが「サッカーの神様」リオネル・メッシ（３８・アルゼンチン）が沈黙したインテル・マイアミを３－０で下し、優勝を飾った。リーグスカップは米国、カナダ、メキシコのクラブが参加する大会。シアトルのＣＢキム・ギヒ（３６）は後半アディショナルタイム開始から途中出場し、優勝に加わった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com