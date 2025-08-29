Ｋ－ＰＯＰと海外アーティストのコラボ、ソングバトル『ＫＰＯＰＰＥＤ』きょう配信開始

Appleが運営するグローバルな動画配信サービス（ＯＴＴ）のApple TV＋がＫＰＯＰを題材に制作したソングバトルのリアリティショー『ＫＰＯＰＰＥＤ』を２９日、世界で同時に公開する。『ＫＰＯＰＰＥＤ』は、Ｋ－ＰＯＰアイドルと海外のレジェンドアーティストがチームを組み、ポップスターのヒット曲をＫ－ＰＯＰ風に再構築してソングバトルを繰り広げる形式だ。タイトル通り、ポップソングを「Ｋ－ＰＯＰ化」するという趣向で、ポップスターがＫ－ＰＯＰ曲を歌う特別ステージもある。バトルに参加するアーティストの顔ぶれは豪華だ。グラミー賞を３度受賞したメーガン・ジー・スタリオンをはじめ、スパイス・ガールズのメラニーＢとエマ・バントン、ボーイ・ジョージ、ボーイズIIメン、ＴＬＣなど１４組が登場する。Ｋ－ＰＯＰグループからはＢｉｌｌｉとＩＴＺＹなど８組が参加する。番組のＭＣは俳優でコメディアンのソン・スジョンが務め、サブＭＣは歌手ＰＳＹ（サイ）が担当。総合プロデューサーにはライオネル・リッチーの名前もある。全８回のシリーズでは、各回でＫ－ＰＯＰアイドルが２組のポップスターとペアを組んでバトル。勝敗はソウルで行われたライブ公演の観客投票で決した。番組には来韓したアーティストたちが韓国文化を体験する様子も収められているという。最近、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が世界的な人気を集めている中、Ｋ－ＰＯＰを冠した新番組がどのような成果を上げるか注目される。このシリーズはＣＪ ＥＮＭと米ユレカ・プロダクションが共同制作した。キム・テオン記者 beborn@donga.com