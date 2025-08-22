ＢＴＳジョングクの「セブン」がＳｐｏｔｉｆｙで２５億回再生、Ｋポップでは初

防弾少年団（ＢＴＳ）のジョングク（写真）のソロ曲「セブン（Ｓｅｖｅｎ）」が、世界最大音源プラットフォーム「Ｓｐｏｔｉｆｙ」で、２５億回の再生記録を打ち立てた。２１日、ＢＴＳ所属事務所のビッグヒットミュージックによると、ＳｐｏｔｉｆｙでＫポップの歌がストリーミングで２５億回を達成したのは「セブン」が初めてだ。この歌は、暖かいアコースティックギターとＵＫガラージ（１９９０年代初め、英国で人気を集めた電子音楽）ジャンルのリズムが調和した曲で、愛する人と一週間ずっと一緒にいたいという気持ちを表現した。「セブン」は、２０２３年７月の発売当時、ビルボードメインシングルチャート「ホット１００」でトップとなった。Ｓｐｏｔｉｆｙ史上最も短い期間といえる１０８日間で、ストリーミング１０億回を達成した。現在もビルボードのもう一つのチャートである「グローバル２００」と「グローバル（米国を除く）」チャートで、それぞれ１０８週と１０９週間順位内に留まっている。昨年ビルボードが発表した「２０２４インターナショナルパワープレイヤーズ」で、米国を除いた２００ヵ国余りで最も人気のある曲に選ばれたりもした。ジョングクは、ソロ曲の累積ストリーミングが９４億回を超えたりもした。Ｋポップのソロ歌手の中で最も多いストリーミング記録だ。２０２３年１１月に発売された初のソロレギュラーアルバム「ゴールデン（ＧＯＬＤＥＮ）」は、累積再生数６０億回突破を控えている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com