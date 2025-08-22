「女帝」キム・ジャイン「クライミングの瞬間が一番幸せ」　ロサ五輪出場に意欲

「クライミング女帝」キム・ジャイン（３７）が韓国で初めて開かれる国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）世界選手権の広報大使を務めるのは驚きではない。キム・ジャインはＩＦＳＣワールドカップ（Ｗ杯）で通算３１回（リード３０回、ボルダリング１回）優勝し、大会史上最多優勝記録を持つ。しかしキム・ジャインが今大会に選手として出場するのは意外といえる。彼女の世界選手権デビューは２００５年のミュンヘン大会だったが、当時の出場者の中で今回も選手として臨むのはキム・ジャインだけだ。９月２０日に開幕する２０２５年ソウル世界選手権を１か月後に控え、２１日にはソウル松坡区のオリンピックパークテルで記者会見に出席し、「広報も登攀も全力を尽くしたい」と笑顔を見せた。キム・ジャインの世界選手権出場歴自体が韓国クライミングの歴史である。世界選手権は２年ごとに開催され、キム・ジャインは２００５年から２０２３年までの１１大会のうち１０大会に出場した。妊娠と出産のため２０２１年モスクワ大会だけ欠場した。これまでに世界選手権で金メダル１個（２０１４年）、銀３個（２００９年、２０１１年、２０１２年）、銅１個（２０１８年）を獲得している。そんな彼女にとっても今回の出場権獲得は簡単ではなかった。ＩＦＳＣは開催国に各種目５枚の出場枠を割り当てるが、キム・ジャインは今年３月の代表選考会リード★で７位となり枠に入れなかった。ただ上位２人が出場を辞退したため、最後の出場枠を手にすることができた。今大会に参加する世界６０ヵ国からの選手１０００人余りの中で最年長となるキム・ジャインは、「この場に選手として立てること自体が光栄だ。韓国で開かれる世界選手権で競うのは最初で最後になるかもしれないので全力を尽くしたい。当日に引退してもおかしくはないが、今回が最後だとは思っていない」と語った。さらに「体力的には大きな差を感じない。（育児を両立するため）選手として専念できない環境は変わった点だが、それもまた大切な人生だ。練習時間は短くなるけど、より集中して取り組んでいる」と話した。結婚７年目の２０２１年に長女のオ・ギュアちゃんを出産したキム・ジャインは、２０２３年のシャモニーＷ杯で金メダルを獲得し健在ぶりを示した。「母になることは引退理由になり得るが、もう一度挑戦したいという熱望も与えてくれた。五輪に出たいという思いでここまで来た」と語った。クライミングは２０２１年東京大会から五輪の正式種目となったが、キム・ジャインは２０２４年パリ大会まで五輪の舞台を踏めなかった。「２０２８年ロサンゼルス五輪に挑戦したい。時期尚早かもしれないが、クライミングをしている瞬間が一番楽しくて幸せだ。登る力が残っている限り全力を尽くしたい」と語った。韓国は９月２０～２８日にソウル松坡区オリンピック公園で開かれる今大会で、リード、ボルダリング、スピードの全種目でメダル獲得を狙う。「スパイダーガール」ソ・チェヒョン（２２）は女子リード世界ランキング３位、「スピードクイーン」チョン・ジミン（２１）は女子スピード６位に名を連ね、メダル候補とされる。男子ではボルダリング２位、リード４位の「万能選手」イ・ドヒョン（２２）が二冠を目指す。イム・ボミ記者 bom@donga.com