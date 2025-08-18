歌手ションさんが８１．５ｋｍを走って２３億ウォン寄付、「独立有功者の子孫を支援」

歌手のションさんが、国際住居福祉非営利団体の韓国ハビタットと共に行った光復（日本植民地からの独立）８０周年の寄付キャンペーンで、マラソン８１．５キロを７時間５０分２１秒で完走した。ションさんはこれで造成した寄付金約２３億４０００万ウォンを、独立有功者の子孫家庭の住居環境の改善のために韓国ハビタットに寄付した。１６日、韓国ハビタットとションさんの所属事務所「ＹＧエンターテインメント」によると、「８１５ラン」キャンペーンの広報大使であるションさんは、光復節の１５日、ソウル麻浦区（マポグ）のワールドカップ公園で開かれた第６回「８１５ラン」のオフラインランニングイベントに参加した。彼は同日、一般参加者（８．１５キロ）の１０倍、正式マラソンコース（４２．１９５キロ）の約２倍にのぼる８１．５キロコースを完走した。蒸し暑い天気のためゴールを通過すると、足から力が抜けるなど脱力したという。ションさんは１６日、自分のインスタグラムのアカウントを通じて、「独立有功者の子孫の方に、家を一軒建てて上げたいという気持ちで始めたことだ」とし、「第１号の住宅建設を終えて献呈する日に、『１００号まで建てる』という約束をし、６年間光復節に８１．５キロを走っている」と明らかにした。さらに「（現在まで）１９軒の家を建て、第２０～第２２戸を建てている。今は７８軒しか残っていない」と付け加えた。ションさんは、韓国ハビタットを通じて、「私たちの誰かは、独立有功者の方々に感謝の気持ちを伝えなければならない」とし、「感謝の意として家を建てること、それがまさに８１５ランだ。心を共にしてくれた全てのランナーたちに感謝する」と感想を伝えた。同日の行事には、同僚の芸能人たちも参加した。イ・ヨンピョ、ユン・セア、クォン・ウンジュ、チン・ソンギュ、コ・ハンミン、チョ・ウォンヒ、チョン・ジヒョン、イム・セミ、チェ・シウォン、イム・シワン、イ・シウ、イ・ヨンジンなどが５人１組でションさんと共に走りながら、ペースメーカーとして協力した。歌手ソヒャンは、現場でのコンサート舞台に立った。８１５ランは、独立有功者の犠牲と献身を称え、「うまくいくよ、大韓民国！」というメッセージを伝える韓国ハビタットのキャンペーンだ。参加費は独立有功者の子孫の住居環境の改善のために使われる。今年は、参加費と１１０社余りの企業の後援金を加えて、計２３億４８５０万６３４４ウォンの寄付金が造成された。今年の８１５ランの参加人数は、過去最多を記録した。オフラインが４０００人、「バーチャルラン」が１万５４５０人など約２万人が参加した。オフラインでは、光復節当日午後に参加した市民４０００人が８．１５キロを走った。１～１５日に行われたバーチャルランは、参加者が全国各地で一定距離（３．１キロ、４．５キロ、８．１５キロ）の中から希望する距離を選んで走った後、オンラインでランニングを認証する方法で行われた。キム・ギユン記者 pep@donga.com