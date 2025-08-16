孫興慜のＬＡユニホーム、先週世界で一番売れた

「孫興慜（ソン・フンミン、３３）のユニホームが、過去１週間、世界で最も多く販売された」米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）のジョン・ソーリントン共同会長兼ＧＭは１５日、英スポーツメディア「トークスポーツ」とのインタビューでこう語った。イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトッテナム・ホットスパーを離れ、７日にＬＡＦＣに新天地を求めた孫興慜のユニホームが飛ぶように売れ、クラブが「孫興慜特需」を享受しているというわけだ。ソーリントン氏は「孫興慜がうちのチームに加入してからの１週間、彼のユニホームは全世界のスポーツ選手の中で一番売れた。ＭＬＳインテル・マイアミのリオネル・メッシ（３８）やサウジアラビアリーグ、アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナルド（４０）といったサッカーのスタープレイやーはもちろん、米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のスター選手であるレブロン・ジェームズ（４１、ロサンゼルス・レイカーズ）やステフィン・カリー（３７、ゴールデンステート）のユニホーム販売数も上回った」と付け加えた。具体的な販売数は明らかにしなかった。孫興慜のオーセンティック（選手用と同じ仕様の製品）アウェーユニホームは、ＭＬＳ公式オンラインストアで１９４．９９ドル（約２７万円）で販売されている。ＬＡＦＣのホームゲームのチケット価格も大きく跳ね上がった。オンラインチケットプラットフォーム「シートギーク（SeatGeek）」によると、孫興慜のＬＡＦＣホームデビュー戦となる可能性が高い３１日のサンディエゴ戦のプライム席は、１５００ドル（約２１０万円、１１日基準）で取引された。この席は他のホームゲームでは３００ドル程度で取引されており、約５倍の高騰となる。１０日にシカゴとのアウェー戦で入団３日後にデビューを果たした孫興慜は、１７日のニューイングランドとのＭＬＳアウェー戦でデビューゴールを狙う。１５日現在、ＬＡＦＣは西カンファレンス５位、ニューイングランドは東カンファレンス１１位につけている。孫興慜が去ったＥＰＬをはじめ、欧州主要リーグは今週末に一斉に新シーズンを開幕する。ＥＰＬでは「ブルドーザー」黄喜燦（ファン・ヒチャン、２９、ウルヴァーハンプトン）と１８歳の有望株、朴承洙（パク・スンス、ニューカッスル）が出場を控えている。黄喜燦は１７日の強豪マンチェスター・シティ戦での出場と得点が注目される。昨季は足首負傷の影響などでリーグ２得点（２１試合）にとどまり、移籍の噂も出ている。ウルヴァーハンプトンで再び主力に返り咲くには、初戦から印象的な活躍を見せる必要がある。朴承洙は１６日のアストンビラ戦でのＥＰＬデビューを狙う。先月ニューカッスルに加入した朴は、プレシーズンマッチで途中出場し、巧みなドリブル突破を披露してエディ・ハウ監督の目に留まった。フランス１部リーグ（リーグ・アン）では、第１節から「コリアン・ダービー」が実現するか注目される。李康仁（イ・ガンイン、２４）の所属する前季王者パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）は、１８日にホン・ヒョンソク（２６）とクォン・ヒョッキュ（２４）が所属するＦＣナントとのアウェーで対戦する。李康仁は１４日に行われたトットナムとの欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）スーパーカップでＰＳＧの今季初ゴールを決めて優勝に貢献し、レギュラー争いに弾みをつけた。先月そろってナントに加入したホン・ソクヒョンとクォン・ヒョッキュはリーグ・アンデビュー戦を迎える。１６日に開幕するスペイン１部リーグ（ラ・リーガ）では、伝統のライバルであるＦＣバルセロナとレアル・マドリードが今年も二強体制を築く見通しだ。昨季はバルサがＲ・マドリード（２位）を抑えて優勝した。２０２５～２０２６シーズンからそろってエースの象徴である背番号「１０」をつけるバルセロナの「超新星」ラミン・ヤマル（１８・スペイン）とＲ・マドリードのゴールゲッター、キリアン・ムバッペ（２７・フランス）の得点王争いも激しさを増しそうだ。