「李康仁マジック」のＰＳＧが孫興慜退団のトットナム破りスーパーカップ優勝

パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）の李康仁（イ・ガンイン、２４）が、韓国選手では初めて欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）スーパーカップでゴールを決めた。李康仁が得点したＰＳＧは、クラブ史上初めてＵＥＦＡスーパーカップを制覇した。ＵＥＦＡスーパーカップは、欧州各国リーグの新シーズン開幕を前に、前季ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ（ＣＬ）優勝チームとＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）優勝チームが一発勝負で対戦する大会。欧州クラブ大会はＣＬが最高峰で、ＥＬはその次に位置付けられる。１４日、イタリアのウディネで行われた今年のＵＥＦＡスーパーカップは、２０２４～２０２５シーズンのＣＬ覇者ＰＳＧと、ＥＬを制したトットナム・ホットスパー（イングランド）の対戦となった。後半序盤までＰＳＧは０－２のビハインドを負い敗色濃厚に見えた。だが、後半２２分に李康仁が交代出場すると流れが一変。後半４０分、ペナルティーエリア左から強烈な左足シュートで追撃の１点を挙げた。猛攻を仕掛けたＰＳＧは、後半アディショナルタイムにゴンサロ・ラモス（２４・ポルトガル）が劇的なヘディング弾を決め、同点で９０分を終えた。同大会は９０分で決着がつかない場合、延長戦を行わず直ちにＰＫ戦に入る。ＰＳＧの４人目のキッカーを務めた李康仁は、冷静にＰＫを決め、４－３の勝利に貢献した。１９７３年の第１回大会以来、ＵＥＦＡスーパーカップで韓国人選手がゴールを記録したのは初めて。２００８年には、ＣＬ王者として出場したマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の朴智星（パク・チソン、４４）がゼニト（ロシア）戦に途中出場したが得点はなかった。当時ゼニトに所属していた金東進（キム・ドンジン、現韓国代表コーチ、４３）はベンチ入りしたものの出場できず、チームは２－１でマンＵを下して優勝メダルを手にした。昨季、李康仁はレギュラー争いで後れを取り、シーズン後半はベンチを温める時間が増えた。ＰＳＧが優勝したＣＬ決勝でもベンチを守ったため、退団の見方もあった。しかし今季初の公式戦で、チームのシーズン第１号となる貴重な追撃ゴールを決め、存在価値を証明した。この日は２本のシュートのうち１本をゴールに結び付け、パス成功率９２％を記録。英ＢＢＣは「約１８．３メートルから放った豪快なシュートでＰＳＧの雰囲気を変えた」と評価した。サッカーデータ専門サイト「ソファスコア（ SofaScore）」は、チームで２番目に高い８．５の採点を与えた。ＰＳＧは１９７０年のクラブ創設以来初めてで、リーグ・アンのクラブとしても初めてＵＥＦＡスーパーカップの頂点に立ち、優勝賞金５００万ユーロ（約８１億円）を獲得した。昨季のＣＬ、リーグ・アン、フランス杯、フランス・スーパーカップに続く五つ目のタイトルで、欧州最強を改めて証明した。ＰＳＧは１８日にナントとのアウェー戦で新シーズンのリーグ・アンを開幕する。一方、トットナムは２点差を守り切れず、手中に収めかけた優勝トロフィーを逃した。トーマス・フランク監督（５２、デンマーク）は「李康仁にゴールを許すまでは、特に失点の危機はなかった」とした上で、「サッカーは時に、ほんの小さな差で勝敗が分かれる」と語った。看板スターだった孫興慜（ソン・フンミン）が米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣに移籍したトットナムは、補強が急務だ。フランク監督は「移籍市場が開いている間にチームをさらに強くしたい」と話した。孫興慜は同日、インスタグラムで古巣の仲間たちに「君たちを誇りに思う。前向きに考えて来季に向かおう」とメッセージを投稿した。孫興慜は２８日、同じロサンゼルスを本拠とする米大リーグ（ＭＬＢ）ロサンゼルス・ドジャースの試合で始球式を行う予定。ドジャースには韓国人内野手の金慧成（キム・ヘソン、２６）や、日本人スーパースターの大谷翔平（３１）らが所属している。