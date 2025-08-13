韓国とベトナムの貿易を「５年後に２倍に拡大」、通商戦争突破の足掛かりに



李在明（イ・ジェミョン）大統領が国賓訪韓したベトナム序列１位のトー・ラム共産党書記長と、１１日、首脳会談を開き、５年内に両国の交易規模を２倍に増やすために努力することで合意した。昨年の８６７億ドル（約１２０兆ウォン）から２０３０年は１５００億ドル（約２０８兆ウォン）に拡大するという。両国は原発、高速鉄道、防衛産業、新都市開発などの分野でも協力を強化することにした。



ベトナムは、中国と米国に次いで昨年、韓国の３大貿易国であり、米国に次ぐ２位の貿易黒字国だ。また、韓国はベトナムの最大投資国で、三星（サムスン）、ＬＧなど約１万社の韓国企業が進出している。人口１億人に中位年齢が３２歳に過ぎず、年７％台の高い成長率を続けている若くてダイナミックな市場でもある。自由貿易協定（ＦＴＡ）を交わしている両国は、韓国から中核部品を調達し、ベトナムで最終材を生産して米国などに輸出する構造なので、米国発関税爆弾に協力するパートナーになりうる。



両首脳は共同声明を通じて、両国間の「包括的戦略パートナーの関係」を、先端科学技術・エネルギー・サプライチェーンなどの未来指向的分野にまで拡大することにした。ベトナム政府は、高速鉄道で９０兆ウォン、新規原発などの電力分野で１９０兆ウォン規模の大型国策事業を推進しており、韓国企業にチャンスがある。バクニン省東南新都市の開発に参加すれば、「Ｋ-新都市」の初輸出事例になりうる。



ベトナムは、韓国先端産業のサプライチェーンの多角化に向けた中核パートナーでもある。ベトナムは、半導体・電気自動車バッテリーなどのコア素材であるレアアースの埋蔵量が中国に次ぐ世界２位だ。両国は、中国のレアアースの兵器化に対抗し、コア鉱物サプライチェーンセンターを造成し、協力することにした。この他、人工知能（ＡＩ）やバイオなどベトナムの資源・人材と韓国の技術・資本が協力できる分野は多岐にわたっている。



グローバル貿易体制の見直しの中、米国と中国に対する貿易依存度を下げるためには、ベトナムをはじめとする東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ・アセアン）の主要諸国との協力が重要だ。単に輸出多角化のための「隙間市場」のレベルではなく、戦略的に攻略しなければならない主要市場だ。ベトナムとの協力を足掛かりに、アセアンやインドなどの新南方地域に新市場の開拓を拡大し、通商戦争で新しい突破口を見出さなければならない。

