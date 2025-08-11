孫興慜がＬＡＦＣデビュー戦、ＭＬＳ事務局「孫興慜時代が幕を開けた」

「米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）に『孫興慜（ソン・フンミン）の時代』が幕を開けた」ＭＬＳ事務局は１０日、公式サイトで孫興慜（３３）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）デビュー戦をこう伝えた。事務局は「アジア最高のサッカースター、孫興慜が初戦から強い影響力を発揮した。鮮烈なデビューだった」と付け加えた。この日、満員の観衆が詰めかけた敵地でのシカゴ・ファイアーＦＣ戦で、孫興慜は後半１６分に途中出場。初めてＬＡＦＣのユニホームを着てピッチに立った。１０年間所属したイングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトットナム・ホットスパーを離れ、７日にＬＡＦＣに移籍した孫興慜は、加入からわずか３日でデビューを果たした。後半アディショナルタイムまで約３８分間プレーし、同点ゴールにつながるＰＫを獲得し、チームを敗戦の危機から救った。ＭＬＳ試合を中継するアップルＴＶは、この日の試合では孫興慜を集中的に映し出した。ベンチに座っている場面も同様だった。交代要員に名を連ねた孫興慜の出場タイミングをうかがうかのように、ウォームアップする姿とスティーブ・チェルンドロＬＡＦＣ監督（４６・米国）を交互に映した。解説者は「全員がＥＰＬ得点王（２０２２年、２３得点）経験者の孫興慜を保有している」と言い、新たなスターがＭＬＳにやって来たことを何度も強調した。移籍金はリーグ史上最高額の２６５０万ドル（約３６９億ウォン）と推定される。１－１の均衡が続く中、孫興慜が投入されると観客席から歓声が上がった。韓国代表やトットナムなどのユニホームを着て訪れたファンは拍手を送った。★ＭＬＳ事務局は「歴史的な孫興慜のＭＬＳデビューに涙ぐむファンもいた」と伝えた。ＬＡＦＣは後半２５分、シカゴに１点を奪われ１－２とリードを許した。７分後、孫興慜は味方のスルーパスに反応し、相手ＤＦ２人をかわして前方へ疾走。ペナルティーエリア内に進入したところで、シカゴのＤＦカルロス・テラン（２５・コロンビア）のタックルを受けて倒れた。当初、主審は反則なしと判断したが、ビデオ判定の結果、ＰＫが宣告された。ＥＰＬで世界トップクラスのＤＦたちと激しいスピード勝負を繰り広げてきた孫興慜の爆発的なスプリントが光る瞬間だった。ＬＡＦＣは孫興慜が得たＰＫをデニス・ブアンガ（３１・ガボン）が決め、２－２の同点に持ち込んだ。勝ち点を３７（１０勝７分６敗）としたＬＡＦＣは、西カンファレンス５位に順位を一つ上げた。シカゴ（勝ち点３６）は東カンファレンス９位を維持した。試合後、孫興慜は「良いパスのおかげでＰＫを得ることができた。（相手ＤＦとの）接触があったのでＰＫだと確信した」と言い、「ただ、勝つべき試合に勝てなかったのは残念だ」と話した。チームメートは、短期間の練習にもかかわらずチームに早く溶け込んだと称賛した。この日ＬＡＦＣの先制ゴールを決めたライアン・ホリングスヘッド（３４・米）は「孫興慜はロサンゼルスに到着してから（ＰＲ映像の撮影などで）本当に多くの場所を回った。それでもチームの一員となるため全力で練習に臨み、（今日）彼を獲得した理由を示してくれた」と語った。米メディアによると、この日、孫興慜が投入される際にはシカゴのホームファンからも応援の拍手が送られたという。孫興慜は「ＥＰＬのアウェーではいつもブーイングを浴びていた。（相手チームのファンにも）デビューを祝ってもらい、サッカーを楽しむ姿を見ることができてうれしかった」と話した。トットナムではウイングとしてプレーした孫興慜は、この日は主に中央のストライカーとして攻撃を牽引した。サッカーデータ専門メディア「ＦｏｔＭｏｂ」によると、孫興慜は同日、チーム最多となる３本のシュートを放ったという。孫興慜は「次の試合では先発出場して、より強いインパクトを残したい」とし、「ＭＬＳで好成績を収め、このリーグが（世界的に）成長するのに貢献したい」と語った。ＬＡＦＣは１７日にニューイングランド・レボリューションとアウェー戦を行う。鄭允喆 trigger@donga.com