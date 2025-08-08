「ミュンヘンのレジェンド」ミュラーもＭＬＳへ、孫興慜とリーグで対決

ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンの「レジェンド」、トーマス・ミュラー（３６・ドイツ・写真）が、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のバンクーバー・ホワイトキャップスに加入した。バンクーバーは７日、クラブ公式サイトを通じて「攻撃的ＭＦのミュラーと２０２５シーズン終了まで契約した。２０２６シーズンには『指定選手』として契約できるオプションも含まれている」と発表した。指定選手とは、サラリーキャップ（年俸総額の上限）の適用を受けない高年俸選手のこと。ミュンヘンのユースアカデミー出身のミュラーは、２００８年８月にトップチームデビューを果たして以来、２０２５年７月まで一貫してミュンヘン所属でプレーしてきた。ブンデスリーガ歴代最多となるリーグ優勝１３回を誇るスタープレイヤーで、ミュンヘンでの通算出場試合数は７５６試合、２５０得点、２３８アシストを記録している。ミュラーはクラブを通じて「優勝のためにバンクーバーに来た。まずはバンクーバーがＭＬＳカップのプレーオフ（ＰＯ）に進出できるよう力を尽くしたい」とコメントした。カナダを本拠とするバンクーバーは、孫興慜（ソン・フンミン、３３）が加入したロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）と同じく、ＭＬＳ西カンファレンスに所属している。７日現在、バンクーバーは２位、ロサンゼルスＦＣは６位となっている。★一方、ＭＬＳ東カンファレンス５位のインテル・マイアミには、「サッカーの神」リオネル・メッシ（３８・アルゼンチン）や「特級ストライカー」ルイス・スアレス（３８・ウルグアイ）らが在籍している。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com