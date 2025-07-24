憲法裁判所長任命同意案、国会通過

金尚煥（キム・サンファン）憲法裁判所長候補（５９・司法研修院第２０期・写真）の任命同意案が国会を通過した。国会は２３日、本会議を開き、出席議員２６４人のうち、賛成２０６、反対４９、棄権９で金氏の任命同意案を可決した。これに先立ち２１日、国会人事聴聞特別委員会は金氏に対する人事聴聞会を実施し、２２日の全体会議で与野党の合意により任命同意案審査経過報告書を採択した。憲法裁判所長は、大統領が国会の同意を得て、憲法裁判所裁判官の中から任命する。憲法裁判所長と裁判官の任期は６年だ。裁判官の任期中に憲法裁判所長に任命されると、残り期間のみ所長を務めるが、金氏は裁判官候補を兼ねた所長候補として指名されたため、６年間所長を務めることになる。李在明（イ・ジェミョン）大統領が任命案を裁可すれば、金氏は２０１３年１月に退任した李康国（イ・ガングク）元憲法裁判所長以来１２年ぶりの大法院（最高裁）裁判官出身の憲法裁判所長となる。大田（テジョン）出身の金氏は１９９４年に裁判官に任命され、大法院裁判研究官、ソウル高裁部長判事、ソウル中央地裁民事第１首席部長判事などを歴任した。文在寅（ムン・ジェイン）政権下の２０１８年、大法院裁判官に任命され、２１年〜２４年に司法行政を総括する法院行政処長を務めた。憲法裁判所は李大統領が任命案を裁可し次第、就任式を行う計画だ。チョ・ウンヒョン記者 ヨ・グンホ記者 yesbro@donga.com