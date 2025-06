ジェニーの「ルビー」が米ローリング・ストーンの最高のアルバム、Ｋポップで唯一

BLACKPINKのメンバー、ジェニーが今年3月に発売した1回目のソロアルバム「ルビー(RUBY=写真)」が、米音楽専門誌ローリングストーンが発表した「2025年の最高のアルバム(The Best Albumes of 2025 So Far)」にKポップとしては唯一含まれた。5日(現地時間)、ローリングストーンによると、2025年の最高のアルバムには、「ルビー」など66枚のアルバムが選ばれた。レディー・ガガの7回目のレギュラーアルバム「メイヘム(Mayhem)」をはじめ、セレーナ・ゴメスとベニー・ブランコの「アイ・セッド・アイ・ラヴ・ユー・ファースト(I Said I Love You First)」、マイリーサイラスの「サムシング・ビューティフル(Somethig Beautiful)」などが名を連ねた。ローリングストーンは、ジェニーの「ルビー」について、「2000年代と2010年代にR&B中心のポップスを支配したアイデアを興味深い方法で再解釈した」と評した。米大衆文化メディアのコンプレックス(Complex)も、「ルビー」を「2025年の最高のアルバム」25枚の一つに選んだ。コンプレックスは、「このアルバムはジェニーに新しい章を開いた。ジェニーは『ルビー』で、様々な音色を存分に披露した」と評した。ジェニーのソロアルバム「ルビー」は、シェイクスピアの戯曲「As You Like It」からインスピレーションを得たアルバムだ。誕生と愛、信念、頂点などのテーマを盛り込んでおり、ジェニーが直接プロデュースを担当した。イ・ジユン記者 leemail@donga.com