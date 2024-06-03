Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
VOSS
비즈N
우먼동아
Editions
日本語
한국어
English
中文 (簡体)
中文 (繁体)
トップニュース
経済
社会
政治
国際
スポ-ツ
文化
社説
コラム
エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞
Posted June. 03, 2024 08:37,
Updated June. 03, 2024 08:37
エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞. June. 03, 2024 08:37. by 趙은아 achim@donga.com. ２日（現地時間）、ベルギーのブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールで３位につけた韓国系米国人のエリー・チェと１位ウクライナのドミトロ・ウドヴィチェンコ、２位米国ジョシュア・ブラウン（左から）。
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
２日（現地時間）、ベルギーのブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールで３位につけた韓国系米国人のエリー・チェと１位ウクライナのドミトロ・ウドヴィチェンコ、２位米国ジョシュア・ブラウン（左から）。
趙은아 achim@donga.com
アクセスランキング
尹 “포항 영일만 앞바다에 막대한 석유와 가스 매장 가능성”
“벤츠 본사선 韓 발령나면 ‘와우’… 승진으로 여겨”
당원권 강화 ‘이재명의 당’ 질주에, 친명 7인회 멤버가 제동 [정치 D포커스]
‘이혼’ 선우은숙, 방송 하차…눈물 쏟으며 “정말 못 하겠다”
トップニュース
北朝鮮の「汚物風船」、韓国政府が対北拡声器の再開検討
韓米日が海・空・サイバー初の共同訓練、「フリーダムエッジ」を今夏実施
エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞
グーグルやインテルなどテク８社が「反ＮＶＩＤＩＡ」でチップ同盟結成
現代自グループ、ハイブリッドとＥＶの両方で世界トップ５入り
メンバー全員が兵役中の防弾少年団、最年長ジンが１２日に除隊
オピニオン
社説
総合不動産税、１住宅者はそのまま置して多住宅者の重課を廃止するのが果たして正しいのか
コラム
訓練兵死亡、「女性の中隊長」が本質なのか
トップニュース
経済
社会
政治
国際
スポ-ツ
文化
社説
コラム
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.