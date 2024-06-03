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エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞

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エリザベート王妃国際音楽コンクールで韓国系２人入賞

Posted June. 03, 2024 08:37,   

Updated June. 03, 2024 08:37

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２日（現地時間）、ベルギーのブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールで３位につけた韓国系米国人のエリー・チェと１位ウクライナのドミトロ・ウドヴィチェンコ、２位米国ジョシュア・ブラウン（左から）。


趙은아 achim@donga.com

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