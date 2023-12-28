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ピストンズの悪夢、ＮＢＡ単一シーズン最長の２７連敗
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ピストンズの悪夢、ＮＢＡ単一シーズン最長の２７連敗
Posted December. 28, 2023 08:29,
Updated December. 28, 2023 08:29
ピストンズの悪夢、ＮＢＡ単一シーズン最長の２７連敗. December. 28, 2023 08:29. by 디트로이트=AP 뉴시스 デトロイト＝ＡＰ・ニューシス . 米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のデトロイト・ピストンズが２７日、ブルックリン・ネッツとの今季レギュラーリーグ試合で１１２－１１８で敗れ、単一シーズン最長の２７連敗を喫した。同日の試合第４クォーター終盤に敗色が濃くなると、ピストンズベンチのアサー・トンプソン（右から２番目）が頭を下げている。並んで座っている他の選手たちの表情も暗い。
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米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のデトロイト・ピストンズが２７日、ブルックリン・ネッツとの今季レギュラーリーグ試合で１１２－１１８で敗れ、単一シーズン最長の２７連敗を喫した。同日の試合第４クォーター終盤に敗色が濃くなると、ピストンズベンチのアサー・トンプソン（右から２番目）が頭を下げている。並んで座っている他の選手たちの表情も暗い。
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