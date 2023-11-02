キム・ミンジェがＡＦＣ「最優秀国際選手賞」、孫興民に次いで韓国選手では２番目. November. 02, 2023 08:51. by 金培中 wanted@donga.com. サッカー韓国代表ＤＦキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）がアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の「最優秀国際選手権」を受賞した。ＡＦＣは１日、カタール・ドーハで開かれた年間授賞式で、キム・ミンジェを「最優秀国際選手賞」の受賞者として発表した。同賞はＡＦＣメンバー国の選手のうち、自国リーグではなく海外リーグで優れた活躍をした選手に贈られる。韓国選手が同賞を受賞したのは孫興民（ソン・フンミン＝トッテナム・ホットスパー）に続いて２番目だ。孫興民は２０１５、２０１７、２０１９年の３回受賞した。ＡＦＣは「昨シーズン、ナポリがクラブ創設以来初めて欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）８強に進出する過程で、キム・ミンジェは巨人のような存在だった。キム・ミンジェはナポリが３３年ぶりにリーグ優勝を果たすまで１６回の無失点試合をリードした」と受賞者選定の理由を説明した。昨シーズン、イタリア・セリエＡのナポリでプレーしたキム・ミンジェは、今年７月、ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンに移籍した。ＡＦＣはまた、キム・ミンジェが今年バロンドール最終候補３０人に含まれた唯一のアジア選手であることも言及した。キム・ミンジェは先月３１日に発表されたバロンドール投票結果では、最終候補３０人に入ったＤＦの中で最も高い２２位だった。ＡＦＣ今年の男子選手賞はサウジアラビアのサレム・アル・ダウサリ（アル・ヒラル）、女子選手賞は豪州代表のサム・カー（チェルシー）が受賞した。

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