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「見つけたぞ！」 野生の高麗人参が１億２０００万ウォン
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「見つけたぞ！」 野生の高麗人参が１億２０００万ウォン
Posted September. 20, 2023 09:23,
Updated September. 20, 2023 09:23
「見つけたぞ！」 野生の高麗人参が１億２０００万ウォン. September. 20, 2023 09:23. by キム・ヒョンレ記者 kingeye5@donga.com. 慶尚南道山清郡（キョンサンナムド・サンチョングン）の智異山（チリサン）で、成人４人が食べられる超大型の野生高麗人参が発見された。韓国伝統シンマニ協会は、５０代のシンマニ（野生の高麗人参を採取する人）のＡ氏が１８日、智異山で４本の茎を持つ野生の高麗人参の根を発見したと発表した。山清＝ニューシス
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慶尚南道山清郡（キョンサンナムド・サンチョングン）の智異山（チリサン）で、成人４人が食べられる超大型の野生高麗人参が発見された。韓国伝統シンマニ協会は、５０代のシンマニ（野生の高麗人参を採取する人）のＡ氏が１８日、智異山で４本の茎を持つ野生の高麗人参の根を発見したと発表した。山清＝ニューシス
キム・ヒョンレ記者 kingeye5@donga.com
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