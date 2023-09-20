Go to contents

Editions

日本語

「見つけたぞ！」　野生の高麗人参が１億２０００万ウォン

한국어

「見つけたぞ！」　野生の高麗人参が１億２０００万ウォン

Posted September. 20, 2023 09:23,   

Updated September. 20, 2023 09:23

한국어

慶尚南道山清郡（キョンサンナムド・サンチョングン）の智異山（チリサン）で、成人４人が食べられる超大型の野生高麗人参が発見された。韓国伝統シンマニ協会は、５０代のシンマニ（野生の高麗人参を採取する人）のＡ氏が１８日、智異山で４本の茎を持つ野生の高麗人参の根を発見したと発表した。山清＝ニューシス


キム・ヒョンレ記者 kingeye5@donga.com

DongA.com アクセスランキング