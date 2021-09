ＢＴＳがコールドプレイとコラボ、２４日に新曲リリース

BTSがコールドプレイとコラボ、24日に新曲リリース. September. 15, 2021 08:21. by イム・ヒユン記者 imi@donga.com. グループBTS(防弾少年団)が、英国の世界的ロックバンド「コールドプレイ」の新曲に参加した。ワーナーミュージックによると、BTSはコールドプレイが24日に発表する新曲「My Universe」で英語と韓国語の歌唱はもちろんのこと、作詞と作曲にも参加した。BTSとコールドプレイは14日、それぞれのティクトックの公式アカウントに同曲を歌う映像を公開した。コールドプレイのボーカル、クリス・マーティンとBTSのメンバー7人がお互いのグループ名が書かれたシャツを着て歌う姿が描かれている。この映像は、マーティンが来韓して撮影したものだという。今月にシングルとして先に公開される「My Universe」は来月15日に発表されるコールドプレイの9枚目のレギュラーアルバム「Music Of The Spheres」にも収録される予定だ。BTSは、これに先立ってホールジーやチェインスモーカーズ、エド・シーランなどさまざまな有名ポップスターともコラボを行っている。1996年にロンドンで結成されたコールドプレイは「Fix You」「Viva La Vida」などの曲で人気を集め、世界で1億枚以上のアルバムを販売した。派手で見どころ満載のスタジアムコンサートでも有名だ。2017年にソウル蚕室(チャムシル)総合運動場のオリンピックメインスタジアムで初の来韓コンサートを開催し、2日間で約10万人の観客を動員した。コールドプレイはこれに先立ち、9枚目のアルバムリリースに先立って発表したリードシングル「Higher Power」(5月発表)のミュージックビデオに韓国の現代舞踊団「アンビギュアーズ・ダンス・カンパニー」を出演させた。

한국어