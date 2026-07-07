ＡＴＥＥＺ、米「ビルボード２００」で３作目の首位

８人組ボーイズグループＡＴＥＥＺ（写真）が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で通算３作目の首位を獲得した。ビルボードが５日（現地時間）に公開したチャート予告記事によると、ＡＴＥＥＺの１４枚目のミニアルバム「Golden Hour: Part.5」が「ビルボード２００」の首位に立った。ＡＴＥＥＺが同チャートで１位を獲得するのは、２０２３年のセカンドフルアルバム「The World EP.Fin: Will」、２０２４年の１１枚目のミニアルバム「Golden Hour: Part.2」に続き３作目となる。今回のアルバムは、オリヴィア・ロドリゴの「You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love」や、ドレイクの「Iceman」などを抑えて首位を獲得した。ＡＴＥＥＺは、８枚目のミニアルバム「The World EP.1: Movement」で初めて「ビルボード２００」のトップ１０入りを果たして以降、９作連続でトップ１０入りを記録した。ビルボードは、「ＡＴＥＥＺは２０２０年代に入ってから『ビルボード２００』のトップ１０入りアルバム数が最も多いグループだ」と説明した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com