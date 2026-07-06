韓国の年間労働時間１８３３時間　ドイツより５０１時間長く

昨年、韓国労働者の年間平均労働時間は１８３３時間となり、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）主要加盟国の中で６番目に長かったことが分かった。韓国人は、労働時間が最も短いドイツより年間５００時間以上多く働いていた。５日にＯＥＣＤが公表した統計によると、昨年の韓国の年間平均労働時間は１８３３時間で、ＯＥＣＤ３６加盟国平均（１７３６時間）より９７時間長かった。韓国より労働時間が長かったのは、メキシコ（２２０５時間）、コスタリカ（２１８３時間）、チリ（１９１２時間）、ギリシャ（１８７４時間）、イスラエル（１８７０時間）の５カ国だけだった。米国（１８００時間）、オーストラリア（１６３３時間）、日本（１５９８時間）、英国（１５３３時間）など主要先進国の年間平均労働時間は、韓国より少なくとも３３時間、多い国でも３００時間短かった。特に、労働時間が最も短いドイツ（１３３２時間）と比べると、韓国は５０１時間長かった。１日８時間労働を基準にすると、韓国の労働者はドイツ人より年間６３日多く働いた計算になる。ただ、韓国の労働時間は着実に減少している。週休２日制の導入や振替休日の拡大などが背景にあるとみられる。２０１０年の２１６３時間から２０１５年には２０８２時間へ減少し、週５２時間労働制が導入された２０１８年には１９９２時間となり、初めて２０００時間を下回った。昨年の年間平均労働時間は２０２４年（１８６５時間）より３２時間減少した。政府は、２０３０年までに国内の労働時間をＯＥＣＤ平均並みの１７００時間台まで引き下げることを目標に、週４．５日勤務制の導入などを盛り込んだ「実労働時間短縮ロードマップ」を推進している。また、「サービス残業」を防ぐため、包括賃金制の乱用防止指針を策定したほか、退勤後の不要な業務連絡を防ぐ、いわゆる「退勤後カカオトーク禁止法」の制定も進めている。