トランプ大統領、昨年から米クーパン株を１８回売買

トランプ米大統領が個人でクーパン株を保有し、昨年から今年にかけて計１８回にわたりクーパン株を売買していたことが４日（現地時間）、明らかになった。最近、トランプ政権と与党・共和党が全方位で「クーパン擁護」に動き、物議を醸す中、その背景に関心が集まっている。最近、米政府倫理局（ＯＧＥ）が公開した大統領の資産報告書によると、トランプ氏は昨年１０月から今年５月まで、運用会社を通じて計１８回にわたりクーパン株を売買した。現在も最大１３万ドル（約１億９８９０万ウォン）相当のクーパン株を保有していると推定される。トランプ氏によるクーパンへの初めての投資は昨年１０月だった。当時、２回にわたり「１００１ドル以上１万５千ドル以下」と「５万１ドル以上１０万ドル以下」の株を購入した。さらに同月、「１００１ドル以上１万５千ドル以下」の株を追加購入した。その後も１０月と１１月に保有株を売却し、１２月に再び購入するなど、今年５月まで頻繁に売買を繰り返していたことが分かった。ただ、この時期はクーパンの個人情報流出事件で株価が大きく下落していた時期でもあり、収益率はそれほど高くなかったとみられている。クーパンは事業の大半を韓国で展開しているが、創業者のキム・ボムソク氏は韓国系米国人であり、同社は米ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）に上場している。クーパンの個人情報流出問題を受け、米国側は韓国政府の規制について、米企業に対する過度な介入との立場からクーパンを擁護してきた。このような状況で、トランプ氏によるクーパン株保有は適切ではなく、最近強まっている米国のクーパン擁護姿勢とも無関係ではないとの見方が出ている。また、米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表も、２０２４年にクーパンから１万ドル（約１５３０万ウォン）を受け取り、講演や顧問業務を行っていた。