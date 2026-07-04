梅雨前線北上、あす首都圏・江原まで雨の範囲拡大

週末にかけて全国が梅雨前線の影響を受け、首都圏でも今夏初めての梅雨の雨が降る見通しだ。気象庁によると、３日は梅雨前線が北上し、済州島（チェジュド）と全羅南道（チョルラナムド）南部で梅雨の雨が降り始めた。４日は忠清道（チュンチョンド）、５日には首都圏と江原道（カンウォンド）まで雨の範囲が広がる見込みだ。気象庁は、４日午前まで全羅南道南部と済州島を中心に、１時間に２０～３０ミリの激しい雨が降る見通しだとして、施設の管理に十分注意するよう呼びかけた。４日の予想降水量は、済州島で３０～８０ミリ、山地では１５０ミリ以上となる見込み。全羅南道南部では３０～８０ミリ、慶尚南道（キョンサンナムド）西部の南海岸では２０～６０ミリの雨が予想されている。５日の予想降水量は、首都圏と江原道中・南部で５～２０ミリ、忠清道で２０～６０ミリ、全羅道で３０～８０ミリなどとなっている。４日の最低気温は１８～２３度、最高気温は２６～３２度の見込み。５日は最低気温１９～２３度、最高気温２５～３１度と予想されている。気象庁は、当面は全国の内陸部を中心に最高気温が３０度を超える地点が多く、最高体感気温も３１度前後まで上昇するなど、厳しい暑さが続くと予想している。ウィ・ウンジ記者 wizi@donga.com