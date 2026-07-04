韓国サッカー刷新へ　朴智星氏が「Ｋサッカー革新委」共同委員長に

政府は、韓国サッカーの競争力向上を目指す「Ｋサッカー革新委員会」を発足させる。文化体育観光部は３日、朴智星（パク・チソン）国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）理事と崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官が共同委員長を務める革新委員会が６日に初会合を開くと発表した。朴柱昊（パク・ジュホ）氏、李榮杓（イ・ヨンピョ）氏らサッカー関係者のほか、柳承敏（ユ・スンミン）大韓体育会長、キム・スンヒ大韓サッカー協会専務理事、チョ・ヨンサン韓国プロサッカー連盟事務総長らも委員に名を連ねた。２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）での不振を受け、韓国サッカー全体の刷新を求める声が高まる中、革新委員会では、▽代表監督選任システムの見直し▽大韓サッカー協会長選挙制度の改善と選挙人団の拡大――などについて議論する見通しだ。朴共同委員長は、「これまで現場で積み重ねられてきたさまざまな課題を踏まえ、韓国サッカーが進むべき方向を示し、持続的に成長できる未来を描いていきたい」と話した。崔長官は「信頼されるサッカー関係者を中心に韓国サッカーのビジョンを策定し、それが現場で着実に実行されるよう力強く後押ししていく」と語った。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com