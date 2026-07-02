７年間で１６人を救助　救助犬「チュンソン」が現場引退

７年余りにわたり、全国の災害現場で市民の命を救ってきた１１９人命救助犬「チュンソン（忠誠）」が現場を引退した。釜山（プサン）消防災難本部は１日、釜山市海雲台区（ヘウンデグ）の１１９特殊対応団でチュンソンの引退式を開いた。ハンドラーのソン・ウヨン消防長とともに登場したチュンソンに、アン・ソンホ特殊対応団長が花飾りを掛けようとすると、チュンソンは一歩後ずさりした。これを見た消防官たちは、「救助現場を引退するのが名残惜しいのだろう」と話した。チュンソンはベルジアン・マリノアで、２０１５年１１月生まれ。２０１９年４月に１１９救助犬として配備されて以来、今年４月まで全国の行方不明者や埋没者の捜索現場で活動し、これまでに１６人を発見した。昨年５月には、釜山市機張郡（キジャングン）の日光（イルグァン）山で登山中に道に迷った２０代女性２人を捜索の末に発見したほか、認知症を患う７０代や８０代の高齢者を家族のもとへ無事に送り届けることにも貢献した。また、２０２２年の光州（クァンジュ）花亭（ファジョン）アイパーク崩壊事故や２０２５年の蔚山（ウルサン）火力発電所ボイラータワー崩壊事故など、大規模災害の現場にも投入され、特殊任務を遂行した。チュンソンは２０１９年と２０２２年の全国人命救助犬競技大会で１位に輝いたこともある。ハンドラーのソン消防長は、「チュンソンは人間の年齢でいえば８０代なので、一緒に勤務したくても、緊迫した現場で任務を遂行するには難しさが伴う」とし、「救助現場を離れ、これからはゆっくり過ごしてほしい」と話した。チュンソンは現地調査と審査を経て、忠清北道清州市（チュンチョンブクト・チョンジュシ）に住むユン・ムンジャさん（６３）に引き取られた。ユンさんは庭と犬舎を備えた自宅で、２０２３年に引退した１１９救助犬「ヨンゴン」も引き取って育てている。釜山＝キム・ファヨン記者 run@donga.com