李大統領「絶えず裾野を広げる」、文在寅氏「国民統合の出発点は党内融和」

李在明（イ・ジェミョン）大統領と文在寅（ムン・ジェイン）元大統領は１日、「フェイクニュースや侮蔑的な呼称などで誰かを傷つけることは、誰のためにもならないとの認識で一致した」と大統領府が明らかにした。与党「共に民主党」の８・１７全党大会を前に、派閥間で「正統性論争」が繰り広げられ、分裂への懸念が高まる中、現大統領と元大統領が会談し、統合を強調した形だ。李氏は同日、大統領府の常春斎（サンチュンジェ）で開かれた会談で、「すべての人を代表し、すべての人のための政治をしなければならない」とし、「そのためには内部の結束も極めて重要だ。内部がしっかりしていなければならない」と述べた。続けて、「絶えず裾野を広げ、構造的多数をつくるために努力しなければならない」と強調した。これに先立ち、文氏は「時代的課題はやはり国民統合だ」とし、「ただ、国民統合へ進むためには、やはり党内の結束が出発点になる」と述べた。李氏が支持基盤の拡大を意味する「すべての人の統合」を、文氏が「党内統合」をそれぞれ強調し、微妙な温度差を見せたのではないかとの指摘について、洪翼杓（ホン・イクピョ）大統領政務首席秘書官は「結束も重要で、支持基盤の拡大も重要だという点で認識を共にした」と説明した。さらに、「内部対立につながらないよう、細やかに管理し、互いに攻撃的、侮辱的なやり方をしてはならないという点で認識を共にした」と述べた。同日の会談は、親盧（盧武鉉）・親文（文在寅）など従来の「共に民主党」支持層と、いわゆる「ニュー李在明」と呼ばれる親李（李在明）支持層の対立が激化する中で実現した。鄭清来（チョン・チョンレ）前代表が辞任とともに文氏を訪ねるなど、親文支持層との連携に動いたうえ、作家の柳時敏（ユ・シミン）氏が「（支持者たちが望んだのは）増築だった。ところが大統領は建て替えようとしたようだ」と李氏を批判したことも影響したとの見方が出ている。李氏が文氏を招いたのは、李在明政権発足から１３カ月で初めて。朴訓祥 tigermask@donga.com