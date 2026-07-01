ワーナー・ブラザースＣＥＯ、ネットフリックスなど抑えハリウッド最高報酬

ワーナー・ブラザースのデビッド・ザスラフ最高経営責任者（ＣＥＯ）が昨年、ハリウッドのコンテンツ企業でネットフリックスやディズニーの経営陣を抑え、最も高額な報酬を受け取ったＣＥＯとなった。先月２９日（現地時間）、米紙「ロサンゼルス・タイムズ」によると、ザスラフ氏は昨年、報酬パッケージとして計１億６５００万ドル（約２５５０億ウォン）を受け取った。給与や賞与、ストックオプションを合わせた金額で、米上場企業全体のＣＥＯでも８位に当たる。ハリウッドのコンテンツ企業経営者としては唯一、トップ１０入りした。ワーナー・ブラザースは昨年、売却方針を正式に打ち出した後、ネットフリックスとパラマウント・スカイダンス（パラマウント）による入札競争を経て、パラマウントに買収される予定だ。ロサンゼルス・タイムズは、ザスラフ氏の報酬の大半を占めるストックオプションや株式の価値が、パラマウントによる買収提案後に急騰したと伝えた。実際、ザスラフ氏の昨年の報酬は２０２４年に比べ、わずか１年で３倍に膨らんだ。ハリウッドのコンテンツ企業経営陣のうち、昨年の報酬２位はコムキャストのマイケル・カバナ氏（７２００万ドル）だった。パラマウントのデヴィッド・エリソン氏（６３００万ドル）が３位に続き、ネットフリックスの共同ＣＥＯであるテッド・サランドス氏（５４００万ドル）とグレッグ・ピーターズ氏（５３００万ドル）がそれぞれ４位、５位にランクインした一方、昨年、米上場企業全体で最も高額の報酬を受け取ったのは、テスラのイーロン・マスクＣＥＯだった。マスク氏の昨年の報酬パッケージは１３２３億ドルに達した。米誌「フォーブス」は同日、スペースＸの株価が７．６％急騰し、マスク氏が再び「トリリオネア（Trillionaire）」の地位を取り戻したと報じた。マスク氏は先月１２日、スペースＸの上場後に人類初のトリリオネアとなったが、２３日の株価急落でその座を手放していた。郭道英 now@donga.com