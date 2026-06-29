史上最悪の結末　韓国、３４位でＷ杯終える

「３４位」洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国サッカーが、ワールドカップ（Ｗ杯）史上最悪の成績を残した。韓国は２０２６年北中米Ｗ杯の１次リーグ終了後の２８日、各組３位１２チーム中１０位となり、上位８チームに与えられる決勝トーナメント進出を逃した。韓国は２５日、南アフリカとの１次リーグＡ組最終第３戦で０－１と敗れ、１勝２敗（勝ち点３）の３位に転落した。その後３日間、他組の試合結果による「突破条件」に望みをつないだが、この日、各組３位１２チーム中１０位となり、敗退が確定した。韓国がＷ杯１次リーグで敗退するのは、２０１８年ロシア大会以来８年ぶり。韓国の今大会の目標は、過去最高となるベスト８入りだった。今大会から出場国が３２カ国から４８カ国に増え、１次リーグ突破はそれほど難しくないとみられた。従来は各組２位以内に入らなければならなかったが、今回は３位でも突破の可能性があったからだ。しかも韓国は昨年１２月の組み合わせ抽選でメキシコ、チェコ、南アフリカと同組となり、「最高の組み合わせ」と評価されていた。孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ）、李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）、金玟哉（キム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘン）ら欧州のビッグリーグで活躍する主力が健在で、戦力に影響するような負傷者もいなかった。大会準備でも過去最高レベルの支援を受けた。標高の高いメキシコ・グアダラハラで行われる第１、第２戦に備え、開幕３週間前から標高がほぼ同じ米ユタ州ソルトレークシティ近郊で高地順応トレーニングを実施した。グアダラハラでは競技場から車で約１０分の場所にベースキャンプを設け、移動の負担も最小限に抑えた。しかし、結果は惨憺たるものだった。１２日のチェコとの初戦を２－１で制して勢いに乗ったが、１９日のメキシコ戦は０－１で敗戦。２５日の南アフリカ戦は引き分けでも２位で決勝トーナメントに進出できたが、史上最悪ともいえる拙戦の末、０－１で敗れた。今大会を３４位で終えた韓国は、１９９８年フランス大会（１分け２敗）の３０位を下回り、Ｗ杯史上最低順位となった。初出場だった１９５４年スイス大会では２敗（勝ち点０）、得失点差マイナス１６で最下位だったが、当時の本大会出場国は１６チームだった。２０１４年ブラジル大会で１次リーグ敗退（１分け２敗・２７位）後に自ら辞任し、１２年ぶりの名誉回復を目指した洪氏は、契約期間を残したまま辞任は免れそうにない。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、Ｘ（旧ツイッター）に「国民を失望させた今回のＷ杯本大会敗退（決勝トーナメント進出失敗）は、組織と人事の失敗によるものとみられる」と投稿した。さらに「Ｗ杯出場にも多くの国民の税金と国家的な支援が投入されているだけに、文化体育観光部は今回の事態の正確な状況と原因を分析し、再発防止と改善策を綿密に講じてほしい」と書いた。金培中 wanted@donga.com