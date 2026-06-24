４年前の２発をもう一度　趙圭誠のヘッドに期待

韓国が２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグＡ組最終第３戦で対戦する南アフリカは、今大会出場４８チームの中で平均身長（１７８．８センチ）がサウジアラビア（１７４．４センチ）に次いで２番目に低い。韓国は平均１８１．９センチで２８位タイだ。南アフリカは、これまでの２試合ですでに高さに苦しんでいる。メキシコに０－２で敗れた初戦では、ラウル・ヒメネスにヘディングで追加点を許した。チェコと１－１で引き分けた第２戦でもヘディングシュートを４本浴びた。高さで優位に立つ韓国が、２５日午前１０時にメキシコ・モンテレイで行われる第３戦はヘディングが大きな武器になりそうだ。韓国代表で最もヘディングに優れた選手として挙げられるのが趙圭誠（チョ・ギュソン、ミッティラン）だ。身長１８８センチの趙圭誠は、ガーナに２－３で敗れた２０２２年カタールＷ杯１次リーグ第２戦で、ヘディングだけで２得点を挙げて一躍脚光を浴びた。今も、Ｗ杯１試合で複数得点を記録した韓国選手は趙圭誠だけだ。趙圭誠は、メキシコと対戦した今大会の１次リーグ第２戦でも空中戦の強さを見せた。０－１で迎えた後半４２分、厳智星（オム・ジソン、２４、スウォンジー・シティー）のクロスに頭で合わせ、メキシコＧＫラウル・ランヘルをひやりとさせた。得点にはならなかったが、４年前のガーナ戦を思い起こさせるほど危険なプレーだった。趙圭誠は今大会を前に、先月３１日のトリニダード・トバゴとの強化試合（５－０勝利）でも頭と足でそれぞれ１得点を挙げている。李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）や李東炅（イ・ドンギョン、蔚山）など、趙圭誠へ正確なクロスを供給できる選手も健在だ。ボールの速度や軌道に影響を与えていた高地環境を離れたことも好材料だ。韓国が１、２戦を戦ったグアダラハラ・スタジアムは標高１６００メートルに位置していたが、第３戦が行われるモンテレイ・スタジアムは標高４５０メートルだ。趙圭誠はメキシコ戦後、「第３戦は必ず勝って（３２強に）進出する」と決意を語った。現在、メキシコ（勝ち点４）に次ぐＡ組２位の韓国（勝ち点２）は、南アフリカと引き分けるだけでも決勝トーナメント進出が決まるが、どうせなら勝って気持ちよくＡ組２位を確定させたい。２３日にモンテレイ入りした南アフリカ代表は、「今日は練習がない」と発表しておきながら、練習終了後になって初めて日程を公表するなど情報統制を徹底している。さらに、自国のテレビ中継局の取材まで制限した。南アフリカのサッカー専門メディア「ファポスト」のムトコジシ・ドゥベ記者は、「代表チームは戦術や選手に関する情報流出を防ぐため、情報管理に神経を使っている」と語った。金培中 wanted@donga.com