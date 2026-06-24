アイビー、ブロードウェー「シカゴ」で韓国人初の主演　「スターでなくても道は開ける

「一つの道を長く歩み続けてきたら、素晴らしい機会が巡ってきました。韓国のミュージカル俳優を代表することになり光栄ですが、その分責任と重圧も感じています」俳優のアイビー（４４）が、世界的ミュージカル「シカゴ」のロキシー・ハート役で米ニューヨークのブロードウェー舞台に立つ。韓国人俳優がブロードウェー「シカゴ」で主役を務めるのは初めてだ。アイビーは２３日、ソウル中区（チュング）の忠武（チュンム）アートホールで開かれた記者会見で、「肩の荷が重く、舞台を想像すると息が詰まりそうになることもある」としながらも、「英語ができなくても、年齢を重ねていても、スターでなくてもチャンスは訪れるということを示したい」と語った。アイビーは２０１２年から２０２４年まで韓国公演でロキシー・ハートを５９２回演じた。ニューヨークのアンバサダー劇場では８月１７日から９月６日まで同役を演じる。「シカゴ」韓国版の制作会社SEENSEEカンパニーの朴明誠（パク・ミョンソン）代表は、「アイビーのブロードウェー進出は、それだけ韓国ミュージカルの地位が高まったことを意味する」と語った。アイビーは、「４、５年前にもオーディションの提案を受けたが、英語ができないのであり得ない話だと思い、聞き流していた」と振り返る。その後、昨年再び提案を受け、３回の映像オーディションを経て役を勝ち取った。「１次オーディションでは発音について多くの指摘を受けました。その部分を重点的に練習して２次オーディションを受けた後はアクセントについてフィードバックを受け、３次ではその点をさらに懸命に修正しました。完璧さよりも成長する姿を評価してくださったようです」アイビーは、「ロキシーは刑務所の中でも再びスターになることを夢見ながら危機を乗り越える聡明な人物だ」とし、「私自身の強さや前向きな面がロキシーとよく似ていると思う。多くの方々に夢と勇気を届けたい」と語った。金民 kimmin@donga.com