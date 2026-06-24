ＢＴＳ「ARIRANG」、米英で「今年最高のアルバム」に

ＢＴＳ（防弾少年団）の５枚目のフルアルバム「ARIRANG（アリラン）」が、主要海外メディアで「今年最高のアルバム」に選ばれた。１２日（現地時間）、米ポップカルチャーメディアのコンプレックスは、「ARIRANG」を「２０２６年最高のアルバム」に選定した。１５日には米音楽専門メディアのローリングストーン、１６日には英音楽メディアのＮＭＥも「ARIRANG」を今年上半期最高のアルバムに選んだ。ローリングストーンは、「２０２６年の世界音楽市場で最大のニュースは間違いなくＢＴＳのカムバックだ」とし、「彼らは『ARIRANG』を通じて韓国的な色彩を音楽として見事に表現した」と評価した。ＮＭＥはＢＴＳを「世界最大のボーイズグループ」と評し、「彼らがこれまでも得意としてきた仕事、すなわち祖国の文化的遺産とグローバルな音楽的影響力を精巧に融合する能力を完璧に発揮した」と分析した。英国の有力紙テレグラフも、「２０２６年これまでに発売された最高のアルバム」に「ARIRANG」を選び、「ＢＴＳはＫポップの顔だ。ヒップホップの原点に立ち返りながら、韓国固有の文化的アイデンティティを音楽に積極的に溶け込ませた」と評価した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com