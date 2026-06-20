コスピ相場好調で…国民年金の枯渇「４年遅れる見通し」

昨年、国民年金が予想を上回る基金運用収益率を記録したことで、基金枯渇時期が従来予測より４年遅れるとの見通しが示された。１９日に国会予算政策処が公表した「基金運用実績の改善に伴う国民年金財政修正見通し」報告書によると、現行制度が維持された場合、国民年金の財政収支は２０５０年に赤字へ転落し、２０６９年に基金が枯渇すると予測された。予算政策処は昨年６月、年金改革の効果を反映して２０４８年の赤字転落、２０６５年の基金枯渇を見込んでいたが、それぞれ２年、４年後ろ倒しになった。基金枯渇時期が遅れたのは、基金運用の成果によるものだ。昨年の基金運用収益率は１８．８２％、国内株式の収益率は８２．４４％を記録した。昨年末時点の積立金は１４５８兆ウォンで、前年より２４５兆ウォン増加した。今年に入り「コスピ相場好調」が続く中、先月末時点の積立金は約１８００兆ウォンに達したとされる。長期的な基金運用成果による財政見通しの変化幅も大きかった。２０２６～２１２０年の平均基金運用収益率が現在の前提（４．６％）より１ポイント高まれば、赤字転落時期は２０６０年、基金枯渇時期は２０８２年まで先送りされると予測された。収益率が２ポイント上昇した場合は、見通し期間の２１２０年まで財政黒字を維持し、基金も枯渇しないと分析された。予算政策処は、国民年金が市場に及ぼす影響力が大きくなっただけに、基金減少期への備えを事前に進める必要があると強調した。積立金は２０４９年を境に減少へ転じる見通しだ。予算政策処は「大規模な資産売却は国内金融市場に大きな影響を及ぼしかねない」とし、「段階的なリバランシング（資産再配分）が可能となるよう、出口戦略を事前に整備する必要がある」と提言した。チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com