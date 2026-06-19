「小柄な女性ばかり狙う」　地下鉄４号線暴行男

ソウル地下鉄４号線で小柄な女性を繰り返し暴行していたとして、交流サイト（ＳＮＳ）で指摘されていた男が１８日、家族の自主申告で警察に立件された。１６日、ＳＮＳには「４号線仏岩山（プラムサン）駅方面行きの列車で、ある男が小柄な女性ばかりを選んで常習的に暴行している」との投稿があった。投稿者は「自分が直接目撃しただけでも５回ある」とし、加害男性の顔にモザイク処理を施した写真を公開し、追加の被害事例の情報提供を呼びかけた。この投稿を見た他のネットユーザーが、追加の目撃談や被害事例をＳＮＳで共有するケースもあった。これに先立ち、ソウル道峰（トボン）警察署は１５日、この男に対する暴行被害の届け出を受け、管轄などを考慮して中部警察署へ事件を移送していた。１８日、警察などによると、２０代後半の男性の家族は、ＳＮＳで加害者として指摘された写真を見て、１７日に「自分の家族のようだ」として居住地近くの警察署に自主的に届け出た。この事件を捜査していた中部警察署は、この男性の身元を特定し、暴行容疑で立件した。中部警察署刑事課の関係者は「事件の経緯や追加被害の有無などを調べている」と話した。チョン・ジョンヒョン記者 punch@donga.com