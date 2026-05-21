米３０年債利回り１９年ぶりの高水準　「年末利上げ観測」も

米３０年物国債の利回りが取引時間中に年５．２０％まで上昇し、約１９年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の不安定化が長期化し、物価上昇への懸念が高まる中、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が政策金利を引き上げるか、金利高の基調を従来より長く維持するとの観測が強まっているためだ。米国では、インフレ懸念への対応として国債を大量売却（債券利回り上昇）し、ＦＲＢ政策に警告を送る、いわゆる「ボンド・ビジランテ（債券自警団、Bond Vigilantes）」が国債利回りを押し上げているとの見方も出ている。ＦＲＢが年内に政策金利を引き上げる可能性が意識される中、韓国銀行も追加利上げに踏み切るとの見方が浮上している。米国債利回りの急騰に伴うドル高（ウォン安）の影響で、２０日の対ドルウォン相場は取引時間中に１ドル＝１５１３ウォンまでウォン安が進行し、韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は一時７０５０台まで下落した。●「１２月の米利上げ確率、５０％超」１９日（現地時間）、国際金融センターなどによると、米３０年物国債利回りは取引時間中に前営業日比０．０７％ポイント上昇し、一時年５．２０％まで上昇した後、年５．１８％で取引を終えた。米３０年物国債利回りが年５．２０％に達したのは、２００７年７月以来、１８年１０カ月ぶりとなる。１０年物米国債利回りも取引時間中に年４．６９％を記録した。２０２５年１月以来、１年４カ月ぶりの高水準だった。米ウォール街では、国債利回り上昇の背景としてボンド・ビジランテを挙げる声が出ている。ボンド・ビジランテとは、米政府やＦＲＢが物価対応に消極的だと判断し、国債を大量売却することで意図的に国債価格を下落させ、市場金利を引き上げる投資家を指す。インフレ圧力に加え、国債利回りまで急騰したことで、ＦＲＢが政策金利の据え置きを超えて利上げに踏み切るとの見方も強まっている。２０日のシカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）のフェドウォッチによると、ＦＲＢが今年１２月９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を現行の年３．５０〜３．７５％から０．２５％ポイント引き上げるとの予測は４０．９％となった。中東情勢不安の長期化でインフレ懸念が強まる中、１週間前（２９．３％）より１１．６％ポイント上昇した。ＦＲＢが０．５ポイント利上げするとの予測（１４．３％）は、同期間に１０．１ポイント上昇した。政策金利の引き上げを予想する見方は、全体で５５．２％に達した。●韓国国債利回り上昇とドル高進みインフレ圧力に伴う米国債金利の上昇と政策金利引き上げの可能性の拡大により、韓国金融市場の変動性も高まっている。政策金利引き上げ観測を受け、２０日のソウル債券市場で３年物国債金利は取引時間中、前営業日比０．０２８％ポイント上昇した年３．７７９％を記録した。ドル高を背景に、ソウル外国為替市場で同日の対ドルウォン相場も４営業日連続で１ドル＝１５００ウォン台を維持した。外国人投資家の１０営業日連続売り越しを受け、ＫＯＳＰＩは前営業日比６２．７１ポイント（０．８６％）安の７２０８．９５で取引を終えた。外国人はＫＯＳＰＩ市場で今月７日から２０日までに約４４兆４０００億ウォンを売り越した。企画財政部の許樟（ホ・ジャン）第２次官は外国為替市場懇談会で、「為替変動性は韓国経済のファンダメンタルズに比べ過度だ」とし、「投機的取引の増加につながらないよう必要時には措置を講じる」と述べた。ｉＭ証券のパク・サンヒョン研究員は「米国債利回りの上昇は企業の資金調達コストを増加させ、景気全般に影響を及ぼしかねない」とし、「当面は国内の為替・債券・株式市場にマイナス要因として作用するだろう」と見通した。チ・ミング記者 世宗市＝チュ・エジン記者 warum@donga.com