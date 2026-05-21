民主党はソウル、国民の力は大田へ　１３日間の選挙戦スタート

６・３地方選挙と国会議員再・補欠選挙に出馬した７８２９人の候補者が２１日から公式選挙運動を開始し、１３日間の長丁場に突入した。全国の基礎・広域自治体首長や市・道教育監、地方議員、１４選挙区の国会議員を選ぶ今回の選挙で、与党「共に民主党」はソウル、野党「国民の力」は大田（テジョン）を公式選挙運動初日の訪問先に定めた。民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は、公式選挙運動が始まった２１日午前０時、ソウル広津区（クァンジング）の東ソウル郵便集中局を訪れ、宅配便の積み込み作業をともにしながら、鄭愿伍（チョン・ウォノ）ソウル市長候補を支援した。鄭代表は、「ソウル２５区に政策宅配を届ける」をコンセプトに初日の日程を始めた鄭候補を真っ先に支援し、ソウル市長奪還を「第１目標」として打ち出した形だ。趙承來（チョ・スンレ）事務総長は２０日、鄭代表によるソウル市長選支援について、「大統領選の延長線上で、地方政府まで無能な内乱残党を一掃する意味がある」と述べた。国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は２１日午前９時３０分、大田駅で開かれる湖南（ホナム）出身の大田市民による李莊雨（イ・ジャンウ）大田市長候補の支持宣言を最初の公式日程とした。午後には忠清南道（チュンチョンナムド）の公州（コンジュ）や牙山（アサン）で市場や公園を回り街頭遊説を行い、「キャスチングボート」とされる忠清圏で市・道知事４議席をすべて守り抜く意志を示した。一方、張氏はこの日午前０時から選挙運動を始める呉世勲（オ・セフン）ソウル市長のソウル松坡区（ソンパグ）・可楽（カラク）市場訪問日程には同行しなかった。盧泰嶽（ノ・テアク）中央選挙管理委員長は２０日の談話で、「地方選挙は自分と隣人のための地域民主主義の出発点であり、私たちの日常に最も近い場所で民主主義を実現する重要な選挙だ」とし、「韓国社会の葛藤と対立を越え、すべての国民を融和へ導く選挙となるよう最後まで最善を尽くす」と述べた。政府は公式選挙運動が始まる２１日午前０時から、投票翌日の６月４日正午まで、テロ警戒レベルを最も低い「関心」から次段階の「注意」へ引き上げることを決めた。