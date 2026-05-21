アーセナル、２２年ぶりＥＰＬ制覇　アルテタ監督の“実利サッカー”結実

アーセナルが２２年ぶりにイングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）の頂点に立った。首位アーセナルは試合のなかった２０日、リーグ優勝を決めた。この日、２位マンチェスター・シティー（マンＣ）がボーンマスとの今季ＥＰＬ第３７節で１－１と引き分けたためだ。アーセナル（勝ち点８２、２５勝７分け５敗）とマンＣ（勝ち点７８、２３勝９分け５敗）の勝ち点差が「４」に広がり、２５日の最終節結果に関係なく、アーセナルの優勝が決まった。この日、チーム練習場でテレビ観戦していたアーセナルの選手たちは、優勝決定後、自作の優勝トロフィー模型を前に記念撮影した。アーセナルのＥＰＬ優勝は、アーセン・ベンゲル元監督（７７）がリーグ史上初の無敗優勝（２６勝１２分け）を成し遂げた２００３～２００４シーズン以来、２２年ぶり。アーセナルはイングランド１部リーグ通算１４度目の優勝を達成し、リバプール、マンチェスター・ユナイテッド（ともに２０回）に次ぐ歴代３位となった。ＥＰＬ優勝６回を誇る名将、ペップ・グアルディオラ監督（５５）の下でマンＣのアシスタントコーチを務めていたミケル・アルテタ監督（４４）は、昨季まで３季連続準優勝に終わっていた悔しさを晴らし、チームを頂点へ導いた。現役時代にアーセナルでプレーしたアルテタ氏は、２０１６年７月からマンＣでグアルディオラ氏を補佐し、２０１９年１２月にアーセナルの指揮官に就任した。アルテタ氏は就任後、２季連続で８位に終わり、ファンから激しい批判を浴びた。当時、グアルディオラ氏は英メディアとのインタビューで「アルテタ監督は素晴らしい仕事をやり遂げるだろう」と語り、後押ししていた。グアルディオラ氏は優勝を逃したこの日も、アルテタ氏を祝福した。英スカイスポーツとのインタビューで「リーグ制覇のため本当に多くの努力を重ねたアルテタ監督に祝福を送る」と話した。アルテタ監督は、堅守と鋭いセットプレーを武器にＥＰＬ制覇を果たした。強力な前線プレスと高い守備組織力を誇るアーセナルは２０日現在、３７試合で２６失点に抑え、リーグ最少失点トップとなっている。攻撃面ではセットプレーが威力を発揮した。今季アーセナルは６９得点中１８得点をＣＫから決め、この部門のリーグ最多記録を更新した。ＦＫなどによる得点まで含めると、セットプレーだけでリーグ史上最多の２４得点を挙げた。アルテタ氏は選手たちの闘争心を呼び起こす工夫にも力を入れた。本拠地のロッカールームからピッチへ向かう通路の覆いを撤去させ、観客の声援がそのまま選手に届くようにした。練習場の壁には「共に歴史をつくる」との文句を書き込んだ。ピッチ上では、「野戦司令官」デクラン・ライス（２７）が大活躍し、アーセナルの優勝をけん引した。豊富な運動量と正確なキックを兼ね備えたＭＦライスは、今季４得点５アシストを記録し、攻守のつなぎ役として存在感を発揮した。特に先月、マンＣとの直接対決に敗れ、優勝争いが厳しくなった際、チームメートに「まだ終わっていない」と叫ぶ姿がテレビ中継に映し出され、話題となった。ＥＰＬを制したアーセナルは、今季「ダブル（２冠）」にも挑む。アーセナルは３１日、パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）との今季欧州チャンピオンズリーグ決勝で、クラブ史上初優勝を狙う。孫興慜（ソン・フンミン、３４）がかつて所属したトットナム・ホットスパーは同日、チェルシーに１－２で敗れ、ＥＰＬ残留を決められなかった。１７位トットナム（勝ち点３８）と降格圏１８位ウェストハム（勝ち点３６）の勝ち点差は「２」で、両チームの運命は最終節に委ねられた。孫興慜は試合前、ＢＢＣの「マッチ・オブ・ザ・デイ」に出演し、「トットナムは十分やれる。チェルシー相手に良い結果を出し、残留する資格がある」とエールを送ったが、トットナムは勝ち点獲得に失敗した。金培中 wanted@donga.com