北朝鮮女子サッカー監督「試合のため訪問、応援団は関知せず」

北朝鮮「ネゴヒャン（わが故郷の意）女子サッカー団」のリ・ユイル監督は、南北合同応援団について「われわれは徹底して試合をするために来た」とし、「（応援団は）監督や選手が考える問題ではない」と線を引いた。北朝鮮選手団の訪韓は７年５カ月ぶりだが、交流ではなく「大会出場」が目的であることを明確にした形だ。リ氏は１９日、京畿道（キョンギド）の水原（スウォン）総合運動場で開かれたアジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）女子チャンピオンズリーグ公式記者会見で、３０００人規模の合同応援団が競技場を訪れるという報道について、「われわれは徹底して試合をするために来た」とし、「明日の試合と、今後行われる試合だけに集中する。応援団問題は監督や選手が考える問題ではない」と話した。ネゴヒャン女子サッカー団は、２０日に行われる水原ＦＣウィメンとのＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ準決勝に向け、１７日に韓国入りした。政府からは崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官が２０日の試合を観戦する予定だ。文化体育観光部の関係者は「ＡＦＣ主催の国際大会であり、韓国クラブが４強入りした点などを考慮し、主管官庁である文化体育観光部の長官が出席する予定だ」と説明した。観戦を検討していた鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官は出席しないことになった。權五赫 hyuk@donga.com