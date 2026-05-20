ＳＫイノ、ベトナムで３．３兆ウォン規模のＬＮＧ事業着工

ＳＫイノベーションは、ベトナム国営石油ガスグループ（ＰＶＮ）傘下の発電子会社ＰＶパワー、現地企業「ＮＡＳＵ」と構成したコンソーシアムが１８日、ベトナム中部ゲアン省タンマイ地域で「クインラップ液化天然ガス（ＬＮＧ）プロジェクト」のインフラ着工式を開催したと１９日、明らかにした。総事業費は約２３億ドル（約３兆３０００億ウォン）規模で、ハノイから南へ約２２０キロ離れたゲアン省クインラップ地区に、１．５ＧＷ級のＬＮＧ複合火力発電所とＬＮＧターミナルを建設する事業だ。２０３０年１２月の商業運転開始を目指しており、この日の着工式にはチュ・ヒョンウクＳＫイノベーション社長やレ・ティエン・チャウ副首相ら、韓越両国の主要関係者約３００人が出席した。ＳＫイノベーションは、このプロジェクトに独自の「特化エネルギー・産業クラスター（ＳＥＩＣ）」モデルを適用する計画だ。発電所で生産した電力を、周辺の先端産業団地や人工知能（ＡＩ）データセンターへ供給する方式で、単なる電力供給にとどまらず、ベトナムの先端産業エコシステムの構築まで支援する構想だ。このため、崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長ら経営陣は、ベトナム最高指導部と数回にわたり会談し、事業基盤を築いてきた。チュ社長はこの日の式典で、「今回の着工は、ベトナムの電力不足解消と先端産業エコシステム構築の礎になる」とし、「２０３０年の商業運転目標を達成できるよう、パートナー企業と緊密に協力していく」と述べた。イ・ミンア記者 omg@donga.com