韓江氏の「菜食主義者」、英ガーディアン「英語小説１００選」で８５位

韓江（ハン・ガン）氏の小説『菜食主義者』が、英紙ガーディアンが発表した「世界の英語小説１００選（The 100 best novels written in English）」に選ばれた。今回選出された作品の中で、アジア国籍の作家の作品は唯一だった。ガーディアンが１６日（現地時間）に発表した「最高の小説１００選」によると、韓氏の『菜食主義者』は８５位に入った。今回のランキングは英語で出版された小説のみを対象とし、作家や評論家、学者など１７２人が選定に参加した。ガーディアンは作品紹介で、韓氏について「デボラ・スミス氏の翻訳を通じて西洋読者に紹介された韓国人作家」とし、「『菜食主義者』で２０１６年に国際ブッカー賞を受賞し、２０２４年にはノーベル文学賞を受賞した」と説明した。同紙が選んだ「英語小説１００選」の１位には、英国ビクトリア朝時代の作家ジョージ・エリオットの１８７１年作品『ミドルマーチ』が選ばれた。トニ・モリスンの『ビラヴド』、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』、バージニア・ウルフの『灯台へ』、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』が２～５位に入った。キム・ソミン記者 somin@donga.com