人間は１０時間まで優勢　ロボットは１００時間超連続稼働

米シリコンバレーで、人間とヒューマノイド（人型）ロボットの対決が繰り広げられた。米ヒューマノイドロボット企業「フィギュアＡＩ」は１７日（現地時間）、ユーチューブを通じ、自社ロボット「フィギュア０３」と人間による宅配便仕分け作業対決を生中継した。１０時間にわたる対決は、わずかな差で「人間インターン」に軍配が上がった。１７日午前１０時（現地時間）から午後８時まで計１０時間行われた対決で、人間は計１万２９２４個、フィギュア０３は１万２７３４個を仕分けた。差はわずか１９０個だった。序盤は人間インターンが圧倒的な速さを見せたが、途中で疲れて水を飲み、トイレに行き、夕食休憩も取る中で差が縮まった。対決を生中継したユーチューブチャンネルには、「もう少し時間があればロボットが勝っていたはず」「食事も休憩もしないのにロボットが負けた方が不思議だ」といったコメントも寄せられた。フィギュアＡＩは、ヒューマノイドロボットによる宅配便仕分け作業をライブ配信している。当初は８時間勤務を見せる予定だったが、反響が大きかったことから、「ロボットが故障するまで続ける」として配信を継続。１３日から５日目となる１７日には、人間との対決イベントへと拡大された。フィギュア０３モデルのロボットは１８日午後４時時点で約１１０時間連続で稼働しており、これまで処理した宅配便は累計１３万件を超えた。バッテリー充電のため持ち場を離れる場合は、別のロボットが作業を引き継ぐ。フィギュアＡＩは公式Ｘアカウントで、「ロボットはネットワークで接続され、２４時間稼働しており、これらすべては完全自律で行われている」と説明した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com