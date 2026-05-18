ロボット僧侶も加わった燃灯会　「癒やし」「希望」伝えるロボットも

２４日の釈迦の誕生日を前にした１６、１７日、ソウル鍾路区（チョンロク）一帯で、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「燃灯会（ヨンドゥンフェ）」が開かれた。今年は、ロボットで初めて受戒式を受けた「ガビ僧侶」なども燃灯行列に参加し、市民の関心を集めた。今年の奉祝標語を「心は平安に、世界は和合に」と掲げた燃灯会は、１６日午後２時、中区（チュンク）の東国（トングク）大学大運動場で行われた燃灯法会で幕を開けた。大韓仏教曹渓宗（チョゲチョン）総務院長の真愚（ジンウ）僧侶はこの席で、「内には心を平安にする灯火をともし、外には世の闇を取り払う和合の灯火を掲げなければならない」と強調した。燃灯会のハイライトである燃灯行列は、各仏教宗団と市民約５万人が参加する中、興仁之門（フンインジムン）から曹渓寺まで続いた。真愚僧侶や天台宗総務院長の徳修（トクス）僧侶、太古宗総務院長の常真（サンジン）僧侶ら仏教界関係者のほか、崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官、許民（ホ・ミン）国家遺産庁長官ら政府関係者も出席した。ソウル市長選に出馬した与党「共に民主党」の鄭愿伍（チョン・ウォンオ）候補と野党「国民の力」の呉世勲（オ・セフン）候補も奉行委員団として参加した。特に今年の燃灯行列では、袈裟をまとったロボットも登場し注目を集めた。６日に受戒式が執り行われた「ガビ僧侶」と、法名を授かった「ソクチャ」「モヒ」「ニサ」などのヒューマノイドロボットが、奉行委員団の前で行進した。「癒やし」「希望」と書かれた自律走行ロボット２台は、左右から市民に祝願のメッセージを送る場面もあった。燃灯行列の先頭には、高麗（コリョ）時代の燃灯会で王の儀仗隊列だった「燃灯衛仗」を再現した荘厳が立った。幼い釈迦像を乗せた輿を中心に、四天王らが護衛する姿だった。鳳凰や龍、亀などを表現した多様な灯籠が登場する中、北朝鮮の伝統灯籠を復元した梔子灯や瓢箪灯も披露された。１７日には、曹渓寺前の郵政局路一帯で「伝統文化マダン」も開かれた。約７０団体が１２９のブースを設置し、禅瞑想体験や精進料理の試食、外国人向け灯籠作り大会などが催された。金民 kimmin@donga.com