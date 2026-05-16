李政厚、１４秒９３の快走　メジャー初のランニング本塁打

「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、自身初のインサイド・ザ・パーク本塁打（ランニング本塁打）を記録した。李政厚は１５日、ロサンゼルスで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に、「１番・右翼手」で先発出場した。そしてチームが０－２でリードを許していた５回表２死一塁の場面で打席に入り、ドジャース先発エメット・シーハン（２７）が３球目に投じた時速１５３キロの速球を流し打ちした。打球は時速１１８キロで６５メートル飛び、左翼線付近に落下した。通常なら二塁打になり得る当たりだった。しかし、打球がファウルライン際のフェンスに当たって外野方向へ跳ね返った。ドジャースの左翼手テオスカー・ヘルナンデス（３４）が打球を見失う間に、李政厚は打席から本塁まで１４秒９３で駆け抜け、今季３号本塁打を記録した。李政厚は、米大リーグ（ＭＬＢ）進出後はもちろん、韓国プロ野球キウム時代にもランニング本塁打を記録したことがない。徽文（フィムン）中・高校時代も、大韓野球ソフトボール協会主催大会でランニング本塁打を放ったことはなかった。また、この日の李政厚以前に、ドジャースタジアムでランニング本塁打を記録したジャイアンツ選手もいなかった。球場を問わず、ジャイアンツの選手がドジャース相手にランニング本塁打を記録したのも４６年ぶりだ。ジャイアンツは李政厚の本塁打で２－２の同点に追いついたが、６回裏に３点を失い、結局２－５で敗れた。金慧成（キム・ヘソン、２７）はドジャースの「８番・二塁手」で先発出場し、２打数１安打１打点でチーム勝利に貢献した。金河成（キム・ハソン、３１、アトランタ・ブレーブス）はこの日の本拠地戦で３打数無安打に終わり、遊撃守備でも６回表に失点につながる失策を犯した。アトランタはシカゴ・カブスに０－２で敗れた。イ・ソヨン記者 always99@donga.com