洪明甫号、高地１４００ｍで最終調整　トリニダード・トバゴ、エルサルバドルと対戦

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表の２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）本大会前最後の実戦相手が、トリニダード・トバゴとエルサルバドルに決まった。大韓サッカー協会は１２日、「韓国代表が３１日にトリニダード・トバゴ、来月４日にエルサルバドルと強化試合を行う」と発表した。いずれも、韓国代表がＷ杯事前キャンプを張る米ユタ州ソルトレークシティ近郊のブリガムヤング大（ＢＹＵ）サウスフィールドで開催される。キックオフ時間も韓国時間午前１０時で同じだ。ＢＹＵサウスフィールドは、標高１４００メートルを超える高地に位置する。韓国代表は、Ｗ杯本大会グループリーグ第１、２戦を標高１６００メートルにあるメキシコ・グアダラハラスタジアムで戦う予定で、高地順応のためＢＹＵサウスフィールドで強化試合を行うことにした。トリニダード・トバゴとエルサルバドルは、いずれも北中米Ｗ杯本大会出場権を獲得できなかった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは、トリニダード・トバゴが１０２位、エルサルバドルが１００位で、韓国（２５位）を大きく下回る。大韓サッカー協会が対戦相手を探す過程で、Ｗ杯本大会出場国はソルトレークシティへの移動や高地での試合による体力負担を敬遠したという。大韓サッカー協会は報道資料で、「北中米カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）所属のトリニダード・トバゴとエルサルバドルは、米国現地開催の試合で良いコンディションで韓国と対戦できるチームだと判断し、対戦を推進した」と説明した。韓国は両国と過去Ａマッチでそれぞれ１度ずつ対戦している。トリニダード・トバゴとは２００４年に１－１で引き分け、エルサルバドルとも２０２３年に１－１で引き分けた。韓国代表は１６日にＷ杯最終メンバーを発表した後、１８日にソルトレークシティへ移動して練習に入る。Ｗ杯ベースキャンプ地のメキシコ・グアダラハラには来月５日に入る予定だ。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com